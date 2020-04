Avec iOS 14, les développeurs pourraient coder directement sur l’iPhone ou l’iPad

L’iPad a toujours été positionné comme un appareil dédié à la productivité, un appareil sur lequel les utilisateurs peuvent créer. Cela étant dit, les créations en question sont le plus souvent artistiques : dessins, retouche de photos, de vidéos, écriture, etc. Il se pourrait que les développeurs aient très bientôt une raison supplémentaire d’opter pour l’iPad…

Si l’on en croit un tweet de Jon Prosser, de FrontpageTech, il semblerait que l’une des nouvelles fonctionnalités introduites dans iOS / iPadOS 14 par Apple soit justement la possibilité de coder directement sur la tablette. Au cas où vous ne le sauriez pas, développer sur iPhone ou iPad n’est pas à proprement parler possible. Il y a certes plusieurs méthodes de contournement mais les limitations sont importantes, on ne saurait appeler cela une expérience idéale de développement. La situation pourrait changer du tout au tout avec la prochaine version majeure des OS mobiles d’Apple.

Cela étant dit, si les affirmations de Jon Prosser sont avérées, il se pourrait que iOS et iPadOS 14 embarquent tout l’environnement Xcode. Pour celles et ceux qui ne le savent pas, Xcode est l’environnement de développement de macOS, celui-là même qui permet aux développeurs de créer des applications pour les appareils de la marque à la pomme, Mac, iPad, Applt TV ou encore Apple Watch. En intégrant Xcode directement sur l’iPad, les développeurs pourraient alors facilement avoir à disposition leur travail directement sur leur tablette. Plus besoin d’acheter et de transporter partout avec eux un MacBook. Et le fait que le dernier iPad Pro dispose désormais d’un clavier avec trackpad intégré devrait grandement aider à voir en cette tablette une vraie alternative à l’ordinateur portable.

I’m not gonna say that Final Cut is coming to iPad…

But XCode is present on iOS / iPad OS 14. 👀

The implications there are HUGE.

Opens the door for “Pro” applications to come to iPad.

I mentioned this last week on a live stream, but figured it was worth the tweet 🤷🏼‍♂️

— Jon Prosser (@jon_prosser) April 20, 2020