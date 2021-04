Avec Google for Hotels, les Google Nest Hub vont s’inviter dans les chambres d’hôtel

La domotique s'invite aujourd'hui très facilement dans les maisons et les entreprises. Pourquoi pas dans les hôtels ? Google lance ainsi une initiative Google for Hotels.

Si vous avez déjà eu l’occasion d’aller à l’hôtel récemment, vous avez peut-être pu remarquer que certains établissements se sont grandement modernisés, devenant plus “intelligents”. Cette touche de modernité peut prendre des formes bien différentes. On peut ainsi retrouver des tablettes dans les chambres, tablettes permettant aux clients de contrôler un certain nombre d’éléments dans la chambre. Google voudrait aller plus loin.

Google for Hotels veut intégrer des Google Nest Hub dans les hôtels

Une simple tablette ne saurait suffire aujourd’hui dans un monde où la domotique et les assistants vocaux sont de plus en plus populaires. Google voudrait rendre les hôtels plus intelligents encore. Dans une annonce de Guest Supply et Volara, l’on apprend que les deux sociétés s’associent à Google aux États-Unis pour lancer “Google for Hotels”. Cela signifie que, outre-Atlantique, les hôtels participant proposeront bientôt des appareils comme des Google Nest Hub dans leurs chambres, pour permettre à leurs clients de contrôler certains appareils avec leur voix.

Uniquement aux États-Unis pour le moment

Selon le communiqué, “avec la simple commande vocale ‘hey google’, les clients peuvent définir une alarme, échanger avec la réception, obtenir une recommandation ou demander à ce que l’on apporte ceci ou cela dans leur chambre.” Les clients peuvent aussi utiliser l’appareil pour demander la météo, les points d’intérêt à proximité, où manger et bien davantage.

Voilà qui semble assez intéressant sur le papier. Certains clients de ces hôtels pourraient se sentir assez mal à l’aise à l’idée d’avoir une enceinte connectée dans leur chambre. Respect de la vie privée, véritable intérêt d’avoir un tel appareil dans une chambre d’hôtel, possibilité ou non de désactiver le micro facilement, etc. Autant d’aspects qu’un hôtel participant devra prendre en considération s’il ne veut pas perdre certains clients.