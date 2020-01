Avec Bookinou, les petits écoutent leurs histoires préférées avec la voix de leurs proches

Les écrans sont peut-être omniprésents dans nos vies, ils n'ont pas nécessairement à l'être dans celles des jeunes enfants. Il est cependant possible de leur faire profiter des technologies modernes. La preuve aujourd'hui avec Bookinou, une autre manière de lire.

Bookinou est le premier lecteur audio à destination des enfants de 3 à 7 ans sans écran et capable de proposer les voix des membres de la famille et des amis. L’appareil souhaite encourage les jeunes enfants à lire en remplaçant les smartphones et tablettes par des livres. Les membres de la famille peuvent enregistrer les histoires avec leur propre voix via l’application dédiée (gratuite, Android/iOS). L’enfant peut ensuite les écouter en utilisant le Bookinou, et en regardant les images ou en lisant en même temps.

Bookinou veut faire renouer les jeunes enfants avec la lecture

Le livre et l’histoire enregistrée sont liés par une petite gommette électronique configurée et collée sur le livre en question pour que le système Bookinou puisse le reconnaître. La lecture démarre lorsque l’enfant passe le livre juste devant le Bookinou. Depuis une quinzaine d’années que les smartphones ont débarqué dans nos vies et avec l’omniprésence des écrans, de nombreux experts de la santé et parents craignent que les enfants ne soient dépendants aux écrans. Si les preuves scientifiques prouvant que le temps d’écran peut être mauvais pour nos chères petites têtes blondes sont assez minces, l’OMS recommande en tout cas de limiter leur exposition, surtout en très bas âge.

En mettant la voix des parents et des proches à contribution

Et c’est pourtant de la part d’ingénieurs/designers/développeurs de la Silicon Valley, qui passent la majorité de leur temps à promouvoir des applications mobiles toujours plus addictives, que viennent de nombreuses idées pour s’éloigner des smartphones et tablettes. Bookinou est né d’une idée de la femme du cofondateur et PDG Vincent Gunther. Cette thérapeute du langage cherchait une solution pour faire lire les enfants entre les séances de travail à son cabinet. La startup a été fondée en Février 2018 avec Guillaume Chanteloube (CTO) et sa première campagne de financement participatif fut achevée avec succès en Mai 2018. Bookinou a déjà trouvé sa place dans des milliers de foyers depuis Novembre 2019 dans toute l’Europe. Comptez 69,99€ pour vous offrir le vôtre. Livré avec 6 gommettes réutilisables, un livre surprise déjà enregistré, cinq histoires déjà enregistrées pour démarrer et un carte de voyage pour écouter les histoires en voiture ou dans le train (sans les livres). À quand chez vous ?