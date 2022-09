Avec Auto Invest, Binance lance l’achat de crypto en DCA

Présentation de l'outil Binance Auto Invest, un plan d'investissement long terme sur la méthode du DCA. Il suffit de configurer le plan, Binance s'occupe de tout.

Binance est actuellement l’exchange le plus populaire. Et ce n’est pas sans raison. La plateforme œuvre chaque jour à rendre le trading crypto plus simple et plus accessible. L’un des exemples les plus frappants est Binance Auto Invest, un outil qui permet de faire fructifier son capital grâce au trading automatisé. Comment cela fonctionne-t-il ? Est-ce vraiment intéressant ?

Inscription Binance Acheter et vendre des cryptomonnaies avec Binance Voir l’offre

Présentation de l’outil Binance Auto Invest

Binance Auto Invest est un outil de la catégorie Binance Earn, dédiée à l’investissement long terme. C’est donc une technique d’investissement automatisé qui permet aux utilisateurs de générer des revenus passifs. 63 crypto-monnaies sont actuellement disponibles sur ce plan d’investissement – dont les classiques BTC, ETH, BNB ou SOL -.

Chaque plan est personnalisable selon les besoins. À la création d’un plan, il est possible d’agir sur la crypto en elle-même – la plateforme proposant un tableau avec le potentiel de ROI de chaque crypto-monnaie -, le montant en USDT ou BUSD souscrit, la fréquence d’investissement – Quotidien, Hebdo, Bimensuel ou Mensuel – ainsi que les dates et heures de l’achat récurrent. Une fois les critères choisis, Binance Auto Invest passe en mode pilotage automatique et génèrera un achat récurrent. Il est possible de souscrire à un nombre illimité de plans d’investissement. Le montant minimum à investir par achat est de 1 $.

Inscription Binance Acheter et vendre des cryptomonnaies avec Binance Voir l’offre

Un plan d’investissement long terme sur la méthode du DCA

Binance Auto Invest suit la méthode d’investissement dite du Dollar Cost Averaging (DCA). C’est la méthode d’investissement long terme la plus efficace à ce jour. L’investisseur se constitue un capital sur une position de plus en plus importante via un achat régulier, toujours la même somme sur le même actif, et ce quelle que soit la tendance. La technique repose sur le principe que les actifs crypto sont haussiers sur le long terme. Cela permet de réduire l’impact de la volatilité du marché sur le capital investi et de profiter des périodes de baisse pour réduire le coût moyen des actifs du portefeuille.

Si efficace soit-elle, la méthode DCA est difficile à mettre en place car elle repose sur la discipline. Il faut avoir le courage d’acheter, même lorsque la tendance ne s’y prête pas. Binance Auto Invest évite ce lourd impact psychologique puisque c’est son algorithme qui s’occupe de tout. Simple à mettre en place, avec un accompagnement constant, et très efficace. Et à tout moment, l’utilisateur peut mettre le plan en pause ou le réactiver.

Il suffit de configurer le plan, Binance s’occupe de tout

Par ailleurs, les crypto acquises ne restent pas dans le portefeuille spot, le système Auto Invest les intègre dans une épargne flexible et génèrent des rendements supplémentaires, pour une double récompense en quelque sorte.

En conclusion, on dira que Binance Auto Invest est une solution simple et de qualité qui repose sur une méthode d’investissement qui a fait ses preuves. C’est un bon moyen de bâtir un portefeuille intéressant de crypto, sur le long terme tout du moins, sur la plateforme la plus populaire du moment.