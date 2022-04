Avatar : The Way of Water, le nouveau nom d’Avatar 2

Avatar 2 se nommera officiellement Avatar : The Way of Water.

En plus d’officialiser le titre officiel du film Avatar 2, toujours prévu pour être diffusé le 16 décembre prochain dans les salles obscures américaines, Disney a profité de la CinemaCon 2022 pour mettre en lumière le synopsis : “Plus d’une décennie après les événements d’Avatar et la destruction de l’arbre-maison, The Way of Water démarre l’histoire de la famille Sully (Jake, Neytiri et leurs enfants Neteyam, Lo’ak, Tuktirey et Spider), les problèmes qui les suivent, les défis qu’ils parcourent pour se protéger les uns les autres, les batailles qu’ils mènent pour rester en vie et les tragédies qu’ils endurent.”

#Avatar2 se nommera "Avatar : The Way of Water" et vous pourrez découvrir son premier trailer en salle, avant les séances de #DoctorStrange in the Multiverse of Madness dès mercredi prochain ! pic.twitter.com/vQNxl0zMwU — Les Cinémas Pathé Gaumont (@PatheGaumont) April 27, 2022

Avatar : The Way of Water est réalisé par James Cameron qui partage également le statut de producteur avec Jon Landau. En plus du retour des comédiens Sam Worthington, Stepehn Lang, Giovanni Ribisi, Joel David Moore, Dileep Rao, CCH Pounder, Matt Gerald et Sigourney Weaver sont de retour au casting, le casting accueille les nouveaux venus Kate Winslet, Cliff Curtis, Edie Falco, Brendan Cowell, Michelle Yeoh, Jemaine Clement, Oona Chaplin, David Thewlis, Vin Diesel et CJ Jones.

Un trailer en approche pour Avatar : The Way of Water

La bande-annonce de The Way of Water sera dévoilée en exclusivité dans les cinémas avec Doctor Strange in the Multiverse of Madness de Marvel, qui sort la semaine prochaine – à partir du 4 mai au niveau international et du 6 mai au niveau national. Elle sera ensuite mise en ligne une semaine plus tard. Comme James Cameron l’a toujours promis, Avatar 2 se déroule dans et autour de l’océan. La suite est encore plus impressionnante avec ses images d’un bleu profond. Après avoir vu la séquences en avant-première, le média Deadline déclare : “Nous voyons les Na’vi sur des créatures oiseaux poissons volants, communiant avec une baleine, et pourtant en quelque sorte divisés malgré leur affinité avec la nature. Le peuple extraterrestre est divisé, s’affrontant dans un combat de fusils contre flèches. C’est vraiment un tout nouveau monde, qui augmente les enjeux du précédent film original.“