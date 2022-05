Avatar : The Way of Water, le nouveau film événement de James Cameron

Disney dévoile le teaser d'Avatar : The Way of Water après plusieurs jours d'exclusivité au cinéma.

Avatar : The Way of Water raconte l’histoire des membres de la famille Sully (Jake, Neytiri, Neteyam, Lo’ak, Tuktirey et Spider), les épreuves auxquelles ils sont confrontés, les chemins qu’ils doivent emprunter pour se protéger les uns les autres, les batailles qu’ils doivent mener pour rester en vie et les tragédies qu’ils endurent.

Check out the brand-new teaser poster for #Avatar: The Way of Water. Experience it only in theaters December 16, 2022. pic.twitter.com/S9zu2kirDM — Avatar (@officialavatar) May 9, 2022

Les comédiens Sam Worthington, Zoe Saldana, Sigourney Weaver, Stephen Lang, Cliff Curtis, Joel David Moore, CCH Pounder, Edie Falco, Jemaine Clement, Giovanni Ribisi et Kate Winslet sont au casting d’Avatar : The Way of Water, la suite du premier Avatar qui se déroule plus d’une décennie après la destruction de l’arbre-maison.

Un teaser pour Avatar : The Way of Water

Réalisé et produit par James Cameron avec l’aide de Jon Landau, le film Avatar : The Way of Water sera diffusé dans les salles obscures à partir du 14 décembre prochain. Pour replonger le public dans le monde de Pandora, une nouvelle projection d’Avatar aura lieu le 21 septembre 2022 en France.

Alors qu’Avatar, en 2009, a fait de la 3D une grande attraction et a inauguré une nouvelle forme de cinématographie, le géant du divertissement Disney va devoir enthousiasmer à nouveau le public pour ce format.