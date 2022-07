Avatar : Frontiers of Pandora ne sortira pas la même année que Avatar : The Way of Water

Ubisoft décale la sortie d'Avatar : Frontiers of Pandora à 2023.

Prévu pour le courant de l’année sur PS5, Xbox Series X, Xbox Series S, Google Stadia, Amazon Luna et PC, Avatar : Frontiers of Pandora est désormais planifié pour le prochain exercice fiscal (avril 2023 à mars 2024) de l’éditeur français Ubisoft : “Nous sommes déterminés à offrir une expérience immersive de pointe qui tire pleinement parti de la technologie next-gen. Bien que ce temps de développement supplémentaire soit le reflet des contraintes actuelles qui pèsent sur les productions dans l’ensemble du secteur, nous travaillons d’arrache-pied pour aménager les meilleures conditions de travail afin de garantir à la fois la flexibilité de nos équipes et une forte productivité tout en offrant les meilleures expériences aux joueurs.”

Avatar: Frontiers of Pandora has been delayed to April 2023 at the earliest, Ubisoft has announced. https://t.co/KElMGt7mR4 — IGN (@IGN) July 21, 2022

Avatar est une opportunité majeure pour Ubisoft

Développé par Massive Entertainment en collaboration avec Lightstorm Entertainment et Disney, Avatar : Frontiers of Pandora plonge les joueurs dans le monde de Pandora par le biais d’une histoire inédite et indépendante où un Na’vi sera amené à explorer les territoires de l’Ouest. Cette région inconnue qui abrite des créatures uniques et de nouveaux personnages sera rapidement menacée par les forces militaires de la Resources Development Administration (RDA).