Avast vendrait ses données utilisateur à des sociétés tierces

Pour fonctionner correctement, les logiciels de protection antivirus doivent être présents au plus profond de nos machines. Cela permet d'analyser les fichiers en toutes circonstances. C'est aussi une porte d'entrée pour en apprendre beaucoup sur votre privée...

En terme de logiciels antivirus, Avast est probablement l’un des plus populaires et des plus utilisés à l’heure actuelle. Cela étant dit, si pour vous le respect de votre privée est très important, sachez que selon une récente enquête menée par Motherboard et PCMag, Avast vendrait ses données collectées chez les utilisateurs à des sociétés tierces. Une pratique largement condamnée par nombre de défenseurs de la vie privée, justement.

Avast revendrait ses données utilisateur à des sociétés tierces

Pour être plus précis, ce n’est pas Avast qui vend ces données directement mais une filiale de la société baptisée Jumpshot. Selon des documents internes obtenus par Motherboard et PCMag, le logiciel Avast traque les utilisateurs et leurs activité en ligne, jusqu’à leurs clics, archivés à la seconde près. Avast avait précédemment déclarait aux utilisateurs qui avaient opté pour le partage des données que ces dernières étaient anonymisées et que donc il était impossible de savoir à qui elles appartenaient. Selon PCMag, ce n’est pas totalement vrai. En effet, l’activité en ligne des utilisateurs étant tellement détaillée, elle est souvent unique à chaque utilisateur.

Par l’intermédiaire d’une filiale baptisée Jumpshot

Pour accompagner ses dires, PCMag donne pour exemple comment un simple clic peut être utilisé pour savoir qu’un utilisateur a acheté quelque chose sur Amazon tel jour à telle heure. Il ne serait donc pas très difficile ensuite pour Amazon de savoir de qui il s’agit assez précisément en utilisant uniquement cette information. Avast s’était déjà retrouvé dans une position assez délicate lorsqu’il avait été découvert que son extension pour navigateur collecter bien plus d’informations que nécessaire. Celle-ci avait d’ailleurs été retirée temporairement des web stores avant de revenir dans une version légèrement remaniée.