Avalanche Studios Group : une nouvelle structure avec trois filiales

Avalanche Studios change officiellement d’identité et se restructure pour devenir un groupe avec trois filiales, qui sont Avalanche Studios (Stockholm et New York), responsable des licences majeures comme Just Cause, Mad Max et Rage 2 (collaboration avec id Software), Expansive Worlds (Malmö), responsable de theHunter : Call of the Wild (suivi régulier depuis plus de trois ans), et Systemic Reaction, responsable de Generation Zero (premier anniversaire, plusieurs mises à jour) et des futures productions en auto-édition.

We’re launching our new brand identity with a game teaser from @SystemicRxn and a spring sale on Steam 👇 https://t.co/V9fb5dzeYa

Get up to 90% off on Avalanche Studios Group games and DLCs until Monday, March 30th 19:00 CEST! #Avalaunching pic.twitter.com/IsRFZ9a4H0

— Avalanche Studios Group (@AvalancheSweden) March 25, 2020