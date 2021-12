Aux Pays-Bas, Apple est contraint de proposer des méthodes de paiement tierces pour les apps de rencontre

Les Pays-Bas obligent Apple à proposer des méthodes paiement alternatives sur son App Store mais uniquement pour les applications de rencontre.

Les développeurs d’applications mobiles ne sont pas franchement ravis de la situation actuelle concernant les magasins d’applications. Certains se font de plus en plus véhéments quant à la position de leurs gérants, à savoir Google pour le Play Store et Apple pour l’App Store. Une position qui vient empêcher certaines options, notamment en matière de paiement. Cela fait aujourd’hui grincer beaucoup de dents, y compris au sein de certains gouvernements.

Les Pays-Bas obligent Apple à proposer des méthodes paiement alternatives sur son App Store

Parmi les choses que réclament les développeurs à Apple, leur permettre de proposer aux utilisateurs des plates-formes alternatives de paiement arrive certainement en tête. Cela permettrait aux développeurs de vendre leurs applications et de percevoir les achats intégrés sans devoir laisser la commission de 30 % prélevée par Apple. Pour des entreprises qui génèrent des millions de dollars de revenus via leurs apps, 30 % représente une énorme somme d’argent.

mais uniquement pour les applications de rencontre

Cela étant dit, Apple a toujours été contre cette idée. La firme de Cupertino peut même se targuer d’avoir remporté un sursis dans son affaire contre Epic. Autrement dit, la marque à la pomme n’est plus contrainte d’implémenter ce changement – l’ouverture des moyens de paiement – dans l’App Store pour le moment. Cependant, il semblerait que les choses soient différentes aux Pays-Bas. Les régulateurs obligent désormais Apple à permettre les paiements tiers.

C’est en tous les cas ce qu’annonce iCulture qui a découvert que les régulateurs contraignent la firme de Cupertino à permettre les méthodes de paiement tierces sur l’App Store. Dans le cas contraire, Apple s’exposerait à 5 millions d’euros d’amende par semaine. Ceci étant dit, et c’est plutôt étrange, cette injonction ne concerne que les applications de rencontre comme Tinder.

Pourquoi se concentrer ainsi sur les applications de rencontre et pas les autres applications de l’App Store ? Y a-t-il un lobbying important autour de cette catégorie d’apps aux Pays-Bas pour que cette requête soit parvenue à remonter en si haut lieu ? Mieux vaut tard que jamais, diront certains. Et cette décision de justice pourrait aider à établir un précédent. Ce qui pourrait donner des idées à d’autres pays…