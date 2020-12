Aux États-Unis, YouTube propose les 19 premiers films James Bond gratuitement

YouTube regorge de vidéos, c'est le moins que l'on puisse dire. Et l'on trouve aussi des films et des séries TV. Certains contenus sont même en accès gratuit, de manière tout à fait légale.

On trouve de tout sur YouTube. Du grand n’importe quoi, certes, mais aussi des vidéos très intéressantes. Et des films et des séries. Que l’on soit abonné(e) à YouTube Premium ou non d’ailleurs. En effet, certains contenus sont accessibles gratuitement en toute légalité. Encore faut-il le savoir, et aimer ce genre de contenu. James Bond est une licence incontournable du cinéma et aux États-Unis, la plate-forme a décidé de faire un joli cadeau aux utilisateurs.

Aux États-Unis, YouTube offre les 19 premiers films James Bond

Alors que Mourir peut attendre (No Time To Die) se fait attendre dans les salles obscures à cause de la pandémie de Covid-19, cette même pandémie et les mesures de confinement prises par les différents gouvernements laissent du temps pour regarder des films, par exemple. SlashFilm et io9 rapportent que YouTube et MGM ont décidé d’offrir aux internautes américains les 19 premiers films de James Bond via la section “Free to Watch”. Les 19 premiers James Bond. L’occasion de replonger dans les aventures de feu Sean Connery – Dr. No ou encore Goldfinger – ou encore Pierce Brosnan – Goldeneye -.

L’occasion de (re)voir les films avec Sean Connery

Est-il besoin de le préciser ? Les derniers films avec Daniel Craig ne sont pas dans la liste. Évidemment. Mais là encore, les Amércains ont une solution alternative puisque Casino Royale et Quantum of Solace sont disponibles sur Netflix. Skyfall et Spectre en restent quant à eux absents.

Difficile de savoir ce qui a pu motiver cette décision. Impossible aussi de savoir combien de temps durera ce cadeau, mais il s’agit là en tous les cas d’un bien joli hommage à Sean Connery. Et voilà qui donnera à celles et ceux qui cherchent à s’occuper pendant les vacances de fin d’année de quoi faire. Un marathon James Bond dans le confort de son canapé. Pas mal, non ? (Quant à savoir comment faire pour accéder à YouTube US depuis la France, la réponse tient en quelques lettres, VPN.)