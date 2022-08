Aux États-Unis, un homme a créé son propre fournisseur d'accès à internet, ceci pour connecter un village trop mal desservi. Et il doit aujourd'hui étendre sensiblement son offre.

Jared Mauch, un habitant du Michigan, aux États-Unis, était dans une position délicate quant à l’offre Internet. Il pouvait se contenter des débits affreusement lents proposés par AT&T ou payer 50 000 $ à Comcast pour que ce dernier étende son service dans son village. L’homme a opté pour une troisième option : lancer son propre fournisseur d’accès à internet. Aujourd’hui, il étend son service, le faisant passer de 70 à près de 600 clients grâce à une aide financière visant justement à étendre l’accès à l’internet haut débit, selon Ars Technica.

Aux États-Unis, un homme a créé son propre fournisseur d’accès à internet

L’année dernière, le Coronavirus State and Local Fiscal Recovery Funds du gouvernement américain avait alloué 71 millions de dollars au comté Washtenaw du Michigan pour les projets d’infrastructure, avec une partie dédiée à l’expansion du haut débit. Jared Mauch a remporté un appel d’offre pour connecter des foyers “connus pour ne pas être desservis ou être mal desservis, selon une étude”, selon la demande de proposition.

“Ils avaient cette demande de proposition, et avec ma propre et profonde stupidité ou mon génie, je ne sais pas encore, j’ai répondu à cet appel d’offre [dans ma zone] et j’ai réussi à gagner”, expliquait-il à Ars Technica.

Il lui faut désormais étendre sa fibre de 14 à environ 52 miles (22,5 à 83,7 km) pour compléter le projet, y compris quelques maisons qui nécessitent jusqu’à 800 mètres de fibre. Cela va coûter 30 000 $ pour chacune de ces maisons, mais ses frais d’installation sont d’ordinaire de 199 $.

Ceci pour connecter un village trop mal desservi

Les clients peuvent choisir une offre à 55 $ par mois pour un débit de 100 Mbps symétriques ou 1 Gbps avec data illimitée à 79 $ par mois. Le contrat impose une finalisation de l’infrastructure d’ici à 2026, mais Jared Mauch espère l’avoir terminée vers la fin de l’année 2023. Il a déjà relié certaines des adresses concernées, ce qui lui avait valu un article dans la presse locale après la connexion du premier foyer en juin dernier. Un délégué local qualifiait ce projet d'”instant transformationnel pour [la] communauté”.

Et il doit aujourd’hui étendre sensiblement son offre

Exploiter un FAI n’est même pas le travail de Jared Mauch. Notre homme est normalement architecte réseau pour Akamai. Ceci étant dit, son service est devenu incontournable dans la région et il sert même de liaison fibre pour un opérateur mobile majeur. “Je suis définitivement bien plus connu que tous mes voisins… Je suis enregistré dans les téléphones des gens comme le ‘gars de la fibre'”, raconte-t-il.