Aux États-Unis, Tinder pourra bientôt vérifier les antécédents judiciaires

Le service de rencontre en ligne Tinder a décidé d'offrir une sécurité supplémentaire à ses utilisateurs en leur permettant de vérifier les antécédents judiciaires de leurs dates.

Comme n’importe quel réseau social, les services de rencontre en ligne peuvent être dangereux dans la mesure où vous allez faire connaissance avec des inconnus, et potentiellement les rencontrer physiquement. Il peut alors arriver n’importe quoi, ou presque. Tinder a mis en place un certain nombre de mesures pour renforcer la sécurité de ses utilisateurs. La plate-forme vient d’annoncer l’arrivée prochaine de la vérification des antécédents judiciaires.

Tinder permettra bientôt de vérifier les antécédents judiciaires de vos dates

Le problème avec les rencontres en ligne, c’est que, très souvent, vous ne pouvez pas être totalement certain que la personne avec qui vous échangez en ligne est bien qui elle prétend être. Il est très facile d’utiliser la photo de quelqu’un d’autre ou de raconter n’importe quoi sur un profil. Il est donc bon de toujours garder cela dans un coin de sa tête. Tinder est parfaitement conscient de la chose et le service a d’ailleurs mis en place certaines mesures, dont la vérification par vidéo pour augmenter la preuve d’identité.

Grâce à un partenariat avec l’organisation Garbo aux États-Unis

Cela étant dit, avec Tinder, les utilisateurs américains pourront bientôt obtenir encore davantage de sécurité. En effet, l’entreprise à qui appartient la plate-forme, Match Group, a annoncé investir dans Garbo, une organisation à but non lucratif qui aide les gens à réaliser des vérifications d’antécédents judiciaires en utilisant simplement un nom et un numéro de téléphone.

Cela signifie que les utilisateurs de Tinder pourront vérifier les antécédents judiciaires de leur prochain date. Garbo récupèrera les données publiques disponibles comme les rapports d’activité criminelle. Cela permettra aux utilisateurs de prendre des décisions plus éclairées quant à poursuivre ou non les échanges avec la personne.

Comme assez souvent avec Tinder, ce service ne sera pas gratuit, la plate-forme le proposera en option payante mais nul ne sait actuellement combien il coûtera ni s’il sera proposé à la demande ou inclut dans les abonnements Tinder existants. À suivre !