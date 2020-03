Aux États-Unis, Siri vous conseille face au Covid-19

Le nouveau coronavirus touche un grand nombre de pays, certains plus durement que d'autres. Mais partout, des mesures sont prises. Aux États-Unis, Apple vient de doter Siri d'un outil d'aide et conseil via une série de questions réponses.

Siri peut fait beaucoup de choses pour les utilisateurs. L’assistant numérique vocal d’Apple peut voir donner la météo, l’état du trafic routier, réaliser des recherches pour vous, piloter les appareils connectés de votre maison, etc. Depuis ce week-end, aux États-Unis uniquement, Siri vous renseigne sur la marche à suivre face au Covid-19 en vous posant un certain nombre de questions.

Aux États-Unis, Siri donne des conseils face au nouveau coronavirus

Pour démarrer le processus, les Américains doivent demander à Siri : “Hey Siri, do I have the coronavirus ?” (“Dis Siri, est-ce que j’ai le coronavirus ?”). L’assistant va alors poser plusieurs questions, attendant des réponses simples : oui ou non. Selon les réponses données, Siri va alors donner certains conseils. Par exemple, si vous avez une toux sèche ou des difficultés à respirer, l’assistant d’Apple vous demander d’appeler immédiatement le 911. Si, par contre, les symptômes ne semblent pas trop sérieux, Siri conseillera de rester à la maison, d’éviter au maximum tout contact avec les autres et de demander de l’aide si la situation empire.

Une aide supplémentaire toujours bienvenue

Cette mise à jour de Siri n’est en aucun cas un outil de diagnostic médical. Ce n’est pas non plus un test de dépistage quelconque. Se faire dépister par un professionnel de santé est le seul moyen de déterminer si l’on est ou non infecté par ce nouveau coronavirus. Mais ce nouvel outil de Siri a le mérite d’exister et de renseigner/conseiller les utilisateurs sur la marche à suivre. Pour l’heure, cette fonctionnalité n’est disponible qu’aux utilisateurs résidant aux États-Unis. Nul ne sait si elle sera déployée dans d’autres pays ni quand. Peut-être y aura-t-on droit en France dans les jours à venir. À suivre !