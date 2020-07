Aux États-Unis, les gamers ont davantage dépensé en 2020 que ces dix dernières années

Le jeu vidéo est un marché extrêmement lucratif, et celui-ci ne cesse encore de progresser. Voici aujourd'hui des chiffres fous concernant les dépenses des joueurs par rapport aux années précédentes.

Les joueurs de jeux vidéo sont nombreux, très nombreux, dans des catégories d’âge, notamment, très diverses. Trouver le temps de jouer n’est pas toujours facile mais cela ne semble pas un souci pour les amateurs. D’autant plus qu’avec cette pandémie de Covid-19 et les mesures de confinement prises par les gouvernements, il fallait bien s’occuper chez soi. Cela a eu des conséquences très positives pour le marché du jeu vidéo dans son ensemble.

2020, année record pour le jeu vidéo aux États-Unis

Ainsi, selon les derniers chiffres de NPD, les joueurs de jeux vidéo auraient dépensé énormément d’argent durant cette année 2020. Davantage que durant toute la décennie passée. Selon les chiffres, les dépenses dans les jeux vidéo en 2020 atteignent pas moins de 1,2 milliard de dollars, soit davantage que les années précédentes. Il faut remonter à 2009 pour trouver une meilleure année, avec “seulement” 1,3 milliard de dollars.

Meilleure année depuis 2009

Comme dit, il y a de grandes chances que ce chiffre record soit dû à la pandémie et aux mesures de confinement, une situation exceptionnelle qui a poussé de nombreuses personnes à trouver des moyens, nouveaux ou non, de faire passer le temps. Un exemple parlant de cette situation fut en tous les cas donné par Nintendo qui s’est retrouvé en pénurie de Switch il y a quelques mois à cause d’une explosion fulgurante de la demande.

Et ce qui rend ces chiffres plus intéressants encore, c’est que les PS5 et Xbox Series X arriveront à la fin de cette année 2020. On aurait pu penser que cela aurait poussé les joueurs à dépenser moins en prévision de leurs futurs achats pour la next-gen mais il semblerait qu’il n’en soit rien. Les chiffres de 2020 pourraient encore grimper.