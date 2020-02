Aux États-Unis, les Amazon Echo Show scannent vos produits pour votre liste de courses

Amazon dispose d'un vaste catalogue de produits intégrant son assistant numérique vocal Alexa. Version après version, ceux-ci gagnent en fonctionnalités. En voici une qui pourrait vous simplifier la vie, et plus précisément la préparation de vos listes de courses.

Aux États-Unis, Amazon vient de déployer une nouvelle fonctionnalité sur ses Echo Show. Celle-ci vous permet de faciliter l’ajout de produits à votre liste de courses. Plutôt que de devoir dicter les produits en question, et faire d’éventuelles erreurs une fois dans le magasin, il est désormais possible d’ajouter vos produits simplement en demandant à Alexa de scanner les codes-barres. Simple et efficace. Un petit plus qui devrait être très appréciable au quotidien.

Les Amazon Echo Show sont capables de scanner les codes-barres pour remplir votre liste de courses

Actuellement, l’opération est déjà on ne peut plus simple. Pour ajouter des produits à votre liste de courses, il suffit de le demander à Alexa. Cela étant dit, il peut arriver que vous souhaitiez y intégrer des produits très particuliers, difficiles à dicter ou des références précises, qui ne peuvent pas simplement être dictées vocalement. De même, si la personne qui fait les courses n’est pas la même que celle qui ajoute le produit, vous n’êtes pas certain de voir arriver chez vous le produit que vous désiriez… En scannant directement le code-barre, aucun doute ne sera plus possible. Simple et efficace.

Une fonctionnalité déjà disponible aux États-Unis

Selon VentureBeat, cette fonctionnalité est disponible aux États-Unis sur les Echo Show 5 et Echo Show 8. Pour activer cette nouvelle fonction, il suffit de demander : “Alexa, scanne ceci dans ma liste de courses” et vous verrez les instructions apparaître à l’écran. Il vous sera notamment demandé d’aligner le code-barre du produit avec celui qui apparaît sur l’écran. The Verge a pu tester le système et il semblerait que l’ensemble fonctionne plutôt bien même si la description du produit en question peut parfois être très verbeuse. Au moins serez-vous certain à 100% de bien acheter le bon produit. Nul ne sait quand la fonctionnalité sera disponible dans l’Hexagone. Espérons que ce soit pour bientôt.