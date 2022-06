Aux États-Unis, la Californie est l'État le plus intéressé par la crypto, suivi de près par le Nevaga et la Floride.

Une récente analyse des recherches en ligne révèle que la Californie représente le plus gros marché crypto des États-Unis, en faisant la région la plus engagée du pays en ce qui concerne les actifs numériques. Et cela a de nombreuses conséquences pour l’industrie.

Cette étude, menée par le casino en ligne JeffBet, a analysé les données des recherches en ligne sur une période de 12 mois, comparant les recherches en lien avec 20 crypto-monnaies et leurs mots-clefs dans chacun des 50 États du pays. Toutes ces différentes tendances ont ensuite reçu un certain poids pour établir un score du marché de la crypto dans chaque État.

Les données montrent que la Californie est l’État qui montre le plus d’intérêt envers la crypto aux États-Unis, avec un score de 10/10 sur tous les termes de recherche. Le “Golden State” enregistre le plus grand nombre de recherches sur les mots “cryptocurrency”, “crypto”, “dogecoin”, “Coinbase”, “tether”, “cardano” et “binance”.

Suivi de près par le Nevaga et la Floride

Le Nevada prend la deuxième place, avec 9,19, ce qui est 50 % plus élevé que le score moyen de 6,19 obtenu par tous les États. Le Nevada obtient les chiffres les plus élevés dans un quart des 20 termes de recherche. Ceux-ci incluent “bitcoin”, “shiba inu coin” et “TRON”.

Avec le niveau le plus élevé de recherches pour “lido”, la solution de staking liquide pour ethereum, la Floride est le troisième marché crypto le plus important, avec un score de 9,01.

Au pied du podium, le New Jersey, avec 8,93/10, suivi de Washington, 7,93. Le New Jersey se montre le plus intéressé de tous les États-Unis pour l'”ethereum” tandis que Washington se passionne plus généralement pour la “cryptocurrency”. L’État a d’ailleurs davantage d’appétit, si l’on peut dire, pour “cryptocurrency news” et “shiba inu coin” que le New Jersey.

À la sixième place, New York, avec 7,68/10, et des niveaux de recherche très élevés pour la “blockchain”.

Rhode Island prend la septième place, avec 7,54.

Pour terminer ce top 10, on retrouve Hawaï, 7,44, suivi par l’Arizona, 7,25, et le Massachusetts, 7,18/10.

“Il y a actuellement plus de 9 500 crypto-monnaies en circulation et les 20 coins les plus populaires représentent 87 % du marché”, selon un porte-parole de JeffBet. “Il est fascinant de voir que les États avec le plus d’appétit pour le marché, avec ceux du top 10, montrent des hauts niveaux d’intérêt dans des termes de recherches liés à la crypto et très variés.”