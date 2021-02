Aux États-Unis, Disney+ lance une nouvelle offre avec la version sans publicité de Hulu

Disney a bien compris que pour vendre un maximum d'abonnements à son service de VoD, il faut multiplier les offres, et les contenus. Et c'est précisément ce que fait le géant américain.

Disney+ est (déjà) un véritable monstre sur le marché du streaming vidéo. S’il ne rivalise pas encore avec l’ogre Netflix, présent depuis bien plus longtemps et dans davantage de pays, sa progression est affolante. Et celle-ci est due notamment à une variété de contenu, évidemment, mais aussi d’offre. Aux États-Unis, la plate-forme propose d’ailleurs un nouveau pack.

Disney propose un nouveau pack complet pour le streaming vidéo aux États-Unis

Étant donné les nombreuses plates-formes réunies aujourd’hui sous la bannière Disney, il n’était pas surprenant d’apprendre que le géant américain proposait un pack, à 12,99 $ par mois, regroupant Disney+, ESPN+ et Hulu. Cela étant dit, ce pack ne comprenait que la version avec publicité de Hulu, ce qui, pour certains utilisateurs, est loin d’être idéal.

Disney+, ESPN+ et Hulu sans publicité pour 18,99 $ par mois

Les Américains qui auraient préféré un tel pack mais avec la version sans publicité de Hulu sont aujourd’hui servis. En effet, Disney+ vient d’ajouter une nouvelle option dans ses abonnements. Il est désormais possible d’opter pour un pack à 18,99 $ par mois regroupant donc Disney+, ESPN+ et la version sans publicité de Hulu.

Ce fait donc 6 $ de plus à ajouter par mois par rapport au pack juste en dessous mais addition faite, le montant final reste moins élevé qu’un abonnement à chaque service séparément. Disney+ est actuellement proposé à 6,99 $ par mois, ESPN à 5,99 $ et l’offre sans publicité de Hulu à 11,99 $. Au final, cela représenterait environ 25 $ mensuels, ici proposés à “seulement” 18,99 $.

Cela étant dit, si vous n’êtes pas amateur de sport à la télévision et que vous n’avez que faire de ESPN+, s’abonner à Disney+ et à Hulu sans publicité séparément vous coûtera sensiblement le même prix. Autant donc opter pour cette nouvelle offre. En France, Hulu n’est pas disponible. Avec l’arrivée du catalogue Star sur la plate-forme Disney+ à la fin du mois, difficile d’imaginer que ce soit actuellement dans les projets de Disney.