Aux États-Unis, Amazon emballe ses produits dans des cartons Mario

Amazon expédie des quantités phénoménales de cartons chaque jour. Plus qu'un simple emballage, ceux-ci peuvent être un support marketing extrêmement puissant. Et ils sont parfois utilisés comme tel.

Le géant du e-commerce Amazon est depuis quelques semaines déjà en mode “fin d’année”, avec ses opérations Black Friday, les fêtes, etc. Les expéditions se multiplient. Aux États-Unis, certains clients pourront recevoir leurs colis dans des cartons sur le thème de Mario et ce n’est pas une erreur de commande. En effet, il s’agit d’une collaboration entre Amazon et Nintendo dans le cadre de la célébration du 35ème anniversaire de Mario.

Aux États-Unis, Amazon livrera certaines commandes dans des cartons Mario

Et pour recevoir sa commande dans un carton Mario, il faut avoir de la chance, et uniquement de la chance. Commander un quelconque produit Nintendo, comme une Nintendo Switch, ne garantit aucunement d’avoir un emballage Mario. Et ces cartons sont des éditions limitées, les collectionneurs devraient donc se les arracher. Si d’aventure vous en receviez un, gardez-le, il pourrait valoir assez cher.

pour le 35ème anniversaire du personnage Nintendo

Voilà en tous les cas une idée très sympathique et les rendus publiés par Amazon sont vraiment réussis. Espérons maintenant que les livreurs feront attention à ces paquets particuliers et colorés durant leurs tournées. Nul ne sait, pour l’heure, combien de temps durera cette collaboration mais Nintendo précise que l’opération se poursuivra jusqu’à épuisement des stocks de cartons. Ce qui ne nous renseigne absolument pas dans la mesure où les volumes d’expédition d’Amazon étant colossaux, a fortiori aux États-Unis et en fin d’année, il ne faudra problème pas longtemps pour que ceux-ci finissent dans des boîtes aux lettres dans tout le pays.

Avec le Black Friday et les fêtes de fin d’année qui approchent, nul doute que les fans de Mario vont multiplier leurs commandes et faire passer le mot à tous leurs proches pour tenter de mettre la main sur l’un de ces cartons. Imaginez une PS5 ou Xbox Series dans un carton floqué Mario de Nintendo. Pas mal, non ? Cette opération marketing semble malheureusement limité aux États-Unis.