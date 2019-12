Auto : une enquête révèle l’ampleur des données récoltées par nos voitures

Connectées en permanence à Internet, les voitures transmettent des données de conduite aux constructeur, mais aussi des informations personnelles telles que les appels passés et les contacts de nos téléphones.

Encore relativement épargnées il y a une décennie, les voitures s’accompagnent de plus en plus systématiquement de systèmes électroniques avancés parmi lesquels se cachent des traqueurs qui rapportent peu ou prou tout ce qui se passe à l’intérieur de nos véhicules. Le Washington Post s’est intéressé à une Chevrolet de 2017 pour mieux évaluer quelles données étaient collectées, à quelle fréquence elles sont envoyées au fabricant et le moins que l’on puisse dire, c’est que le mythe du conducteur solitaire, seul face à la route, en prend un coup. General Motors, qui construit les Chevrolet, fut l’un des premiers à connecter ses véhicules lorsqu’en 1996 il donnait le coup d’envoi de son service OnStar ; aujourd’hui, plus de 11 millions de véhicules sur les routes sont connectés en permanence à travers le réseau 4G LTE. Selon un expert rencontré par l’auteur de l’article, les voitures ne possèdent pas un, mais plusieurs ordinateurs ; chaque heure, ils peuvent générer 25 Go de données.

Les données des smartphones synchronisées

Le système d’infotainment, soit le hub central contrôlable depuis un écran souvent tactile aujourd’hui, contenait des identificateurs uniques pour les téléphones utilisés “ainsi qu’un registre détaillé des appels téléphoniques de la semaine précédente. Il y avait une longue liste de contacts, jusqu’à l’adresse des gens, les courriels et même les photos.” Il a également été facile pour l’expert de reconstruire le profil d’un inconnu via l’achat d’un système d’infotainment de seconde-main : lieux visités, contacts appelés, stations essence où il avait ses habitudes et même la photo de son contact favori.

Aucune loi encadrant la récolte de données

Contacté, GM déclare que les données collectées “se répartissent généralement en trois catégories: emplacement du véhicule, performances du véhicule et comportement du conducteur” et “ne sont pas liées aux individus et ne quittent pas le véhicule lui-même“. En 2020, poursuit le journal “la plupart des voitures neuves vendues aux États-Unis seront équipées de connexions Internet intégrées, dont 100 % des Ford, GM et BMW et tous les modèles Toyota et Volkswagen à l’exception d’un”. Il n’existe aux États-Unis aucune loi fédérale régissant ce que les constructeurs automobiles peuvent recueillir ou faire des données de conduite.

Des données à effacer

Les fabricants mettent en avant l’utilité des informations transmises pour l’élaboration de véhicules plus sûrs, mais ce qui est vrai avec les appareils connectés, à savoir qu’une fois qu’une fois une information sur notre vie partagée, vendue ou volée, nous en perdons le contrôle, reste vrai avec les véhicules. Si vous vendez une voiture d’occasion ou rendez une location, prenez le temps d’effacer les données contenues dans le système d’infotainment. L’application Privacy4Cars contient des informations précises adaptés à chaque modèle de véhicules.