Auto : plus un véhicule est cher, moins son conducteur cède le passage aux piétons

Des chercheurs de l'Université du Nevada à Las Vegas dévoilent les résultats d'une étude dont les conclusions viennent soutenir celles d'une étude précédente.

Le mois dernier, une équipe de chercheurs finlandais posait les questions suivantes : “Pourquoi les propriétaires de BMW et d’Audi semblent-ils souvent conduire comme des idiots ? Est-ce la voiture qui les fait se comporter agressivement au volant, ou des types de personnes spécifiques attirées par de telles voitures sont-elles plus susceptibles d’enfreindre le code de la route ?” Ils en concluaient, à partir d’une étude portée sur les traits de caractère des personnes interrogées, que les hommes égocentriques, querelleurs, têtus, désagréables et sans empathie étaient beaucoup plus susceptibles de posséder une voiture haut de gamme comme une Audi, une BMW ou une Mercedes, et qu’ils aiment faire étalage de leur supériorité. Aujourd’hui, une étude américaine vient enfoncer le clou. Des chercheurs de l’Université du Nevada à Las Vegas rapportent que les conducteurs les plus aisés sont les moins empathiques.

Un sentiment de supériorité imputable à l’argent

Les conducteurs de véhicules coûteux sont moins susceptibles de s’arrêter et de céder le passage aux piétons, la probabilité qu’ils ralentissent diminuant de 3% pour chaque tranche supplémentaire de $1 000 dépensés pour le véhicule. L’étude demande à être poussée plus en avant, mais les chercheurs spéculent que les conducteurs “ressentaient un sentiment de supériorité par rapport aux autres usagers de la route” et qu’ils étaient moins capables de ressentir de l’empathie avec ces derniers.

Femmes et personnes blanches plus avantagées

Publiée dans le Journal of Transport and Health, l’étude a été mené à l’aide de volontaires à qui l’on a demandé de traverser un passage piéton des centaines de fois, filmant et analysant les réponses des automobilistes. Les chercheurs ont bénéficié de la participation d’un homme blanc et d’un homme noir, ainsi qu’une femme blanche et une femme noire, et ont constaté que les voitures étaient plus susceptibles de céder le passage pour les femmes et les individus blancs. Les véhicules se sont arrêtés 31 % du temps pour les femmes et les personnes blanches, contre 24 % pour les hommes et 25 % pour les volontaires noirs. L’étude finlandaise avançait aussi cependant que les personnes les plus riches choisissaient des véhicules plus chers car perçus comme plus propres.