Auto : Citroën dévoile l’AMI, une voiture électrique sans permis disponible dès 19,99€ par mois

Utilisable dès 14 ans en France, le véhicule au très petit gabarit pourrait séduire de très nombreux jeunes conducteurs, qui n'auraient pas à se reposer sur un budget essence/diesel conséquent.

Au Salon de Genève 2019, Citroën avait fait sensation en dévoilant la Ami One Concept, une voiture sans permis, 100% électrique et donc sans émission de CO² qui promettait de “[libérer] la mobilité urbaine pour tous avec son caractère unique, populaire”. Le constructeur capitalise sur cette innovation en dévoilant aujourd’hui la Citroën AMI sur son site officiel. Plutôt que d’accepter le constat que la voiture est moins attractive, car polluante, chère pour les nouvelles générations plus précarisées, et dépassée pour petits déplacements, Citroën innove avec un modèle qui dépasserait ces idées. Sur son site officiel, le constructeur apportait quelques précisions sur la destination de la voiture présentée au Salon de Genève et ses sources d’inspiration : “Ami One Concept offre une liberté d’utilisation et s’adresse à une clientèle urbaine qui possède ou non le permis de conduire. Il est accessible à tous dès 16 ans (14 ans en France). Citroën a imaginé Ami One Concept comme une alternative aux transports collectifs et autres moyens de transports individuels (2 roues).”

Plusieurs plans de financement

La Ami conserve l’ensemble de ces caractéristiques, et propose même plus grâce à un plan de financement résolument tourné vers les personnes les moins favorisées. Si on peut en être propriétaire pour 6 000€, elle reste aussi louable pour 19,99€ par mois sur un engagement d’un an ou plus après un 1er loyer de 3 544€ (sans déduction du bonus écologique de 900€), 9,90€ par mois sur un engagement d’un mois ou 40€ par jour, 12€ par heure et… 0,26€ la minute. Car le principe clé derrière la AMI est l’autopartage, qui explique sa faible autonomie de 70 kilomètres. Conçu pour les déplacements urbains, elle est le pendant quatre roues aux trottinettes électriques. Elle sera disponible sur l’application FREE2MOVE au printemps 2020 pour une utilisation dans Paris intra-muros.

Elle se recharge en 3 heures

Citroën ne s’en cache d’ailleurs pas, comparant la voiture à “une trottinette électrique mais avec 2 places”. La voiture est également “comme un téléphone, on peut l’acheter à la Fnac” — et l’AMI est bien présente sur le site du détaillant français. Elle se décline en 7 coloris (Orange, Bleu, Kaki, Gris, Pop, Vibe et AMI) et recharge son moteur électrique 6 kW en 3 heures sur une prise standard 220V​. Elle offre une vitesse maximale de 45 km/h, légèrement en-dessous de la vitesse limite autorisée en agglomération.

Des dimensions réduites

Outre son petit prix, elle est également conçue avec de petites dimensions, de quoi occuper seulement la moitié d’une place de parking lorsqu’elle est garée en longueur selon le constructeur. Elle mesure 2,41 mètres de long, 1,36 m de large, est haute de 1,52 m et ne pèse que 490 kg avec la batterie. Un vrai poids plume. Petite originalité, sa porte conducteur s’ouvre de l’avant vers l’arrière, et sa porte passager de l’arrière vers l’avant, c’est-à-dire comme un véhicule classique.