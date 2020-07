Augur (REP) : Les paris en ligne sans limite passe en version 2

Augur, le marché prédictif décentralisé basé sur la blockchain Ethereum, vient de faire évoluer son protocole. Une mise à jour plus que bienvenue qui devrait permettre de simplifier encore l'utilisation de la plate-forme. Pour le plus grand bonheur des utilisateurs.

Le marché prédictif décentralisé Augur vient de passer en v2. Cette nouvelle version apporte son lot de nouvelles fonctionnalités, des fonctionnalités pensées et conçues pour améliorer l’interface utilisateur et rendre les transactions plus rapides et moins onéreuses.

La plate-forme Augur passe en version 2

La modification la plus importante apportée avec cette v2 est probablement le fait que les paris sont désormais “effectivement en dollars”, selon le post de blog qui annonce le déploiement de cette nouvelle version. Avec la première version, les marchés de Augur étaient en ETH, laissant les utilisateurs aux prises avec la volatilité de la monnaie face au dollar américain. Cette nouvelle version permet de réaliser les transactions avec la stablecoin DAI : “Avec le DAI lié au dollar et s’il reste stable, lorsque les utilisateurs placent leur pari, les gains sont ceux qu’ils s’attendent effectivement à recevoir. C’est probablement le plus grand changement de Augur v2”, expliquait Peter Vecchiarelli. Pour acheter du DAI rendez-vous chez Coinbase par exemple.

Plus rapide, moins chère et plus sécurisée

Augur v2 promet aussi des transactions plus rapides et moins chers grâce à l’intégration du protocole d’échange décentralisé 0x. De plus, les utilisateurs peuvent désormais faire tourner Augur dans leur navigateur. Plus besoin d’installer obligatoirement une application desktop. Et pour parfaire les choses : “Nous avons aussi repensé l’interface utilisateur de fond en comble. L’ensemble ressemble davantage à ce que l’on peut voir sur Binance ou Coinbase Pro.”

De nouveaux mécanismes ont aussi été mis en place pour empêcher “des marchés invalides et délibérément confus” d’émerger. Autrement dit, les scammers en tous genres ne sont pas les bienvenus. Les paris “invalides”, non clairs, confus et autres, ne pourront plus être exploités comme dans la v1. En effet, avec cette v2, Augur ajoute une fonctionnalité permettant aux parieurs de marquer leur pari comme “invalide”. Ce faisant, les utilisateurs avertissent les autres de procéder avec précaution sur ce pari en particulier. Une très bonne chose qui aidera certainement à rendre les opérations plus saines.