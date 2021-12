Audi a fabriqué une voiture électrique personnalisée pour la prochaine vidéo Gymkhana de Ken Block

Ken Block passe à l'électrique grâce à Audi. Le pilote prend les commandes d'un prototype Audi S1 Hoonitron.

Ken Block est un nom très connu parmi les amateurs de sports extrêmes. Homme d’affaires et passionné de sports mécaniques, notamment, on lui doit aujourd’hui par exemple une série de vidéos baptisée Gymkhana, dans laquelle il nous montre tout son talent en matière de pilotage. Et aujourd’hui, l’Américain est prêt à passer à la voiture électrique, avec l’aide d’Audi, bien évidemment.

Ken Block passe à l’électrique grâce à Audi

La série Gymkhana de Ken Block est donc prête à passer à l’électrique. Il y a quelques jours, le pilote de rally a dévoilé sa toute nouvelle Audi S1 Hoonitron, une voiture électrique pensée et conçue spécifiquement pour lui. Audi n’a pas partagé le moindre détail technique concernant ce prototype, mais comme vous pouvez le voir dans la photo ci-dessus, elle reprend un certain nombre d’éléments de design de l’emblématique Sport Quattro S1. Et ce n’est d’ailleurs pas un hasard, c’est même tout un symbole, la Sport Quattro S1 étant la voiture qui a inspiré Ken Block à poursuivre sa carrière.

Le pilote prend les commandes d’un prototype Audi S1 Hoonitron

Le pilote avait promis de montrer tout ce dont cette voiture électrique était capable dans une vidéo à venir baptisée Elektrikhana. Difficile de savoir si Travis Pastrana rejoindra l’aventure avec une Solterra custom de Subaru. Si vous n’avez jamais eu l’occasion de voir l’une de ces vidéos Gymkhana, n’hésitez plus. Vous pourrez découvrir ce qui se fait de mieux en termes de pilotage de précision, des prouesses vraiment impressionnantes. La S1 Hoonitron devrait changer significativement la manière dont Ken Block appréhende désormais sa série.

En effet, le couple instantané d’un véhicule électrique devrait aider lors du drift constant que l’on retrouve dans les vidéos Gymkhana. Le centre de gravité bien plus bas devrait aussi avoir un grand rôle, permettant à la voiture de mieux tenir à la route. Une chose qu’il faudra voir, par contre, la S1 Hoonitron pourra-t-elle reproduire le son que fait le limiteur de tours dans un moteur traditionnel à combustion ? Après tout, le bruit a une part très importante quand on regarde ce genre de sport.