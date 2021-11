Au Venezuela, les crypto-monnaies font partie du programme d’un candidat politique

Au Venezuela, le candidat José Alejandro Terán mise sur les crypto-monnaies et les NFT. Il veut créer un vrai "vivier de talents" pour les crypto-monnaies.

Les crypto-monnaies sont de plus en plus populaires. Si la majorité des gouvernements sont encore assez réticents envers ces monnaies numériques, certains y sont plutôt favorables. C’est le cas notamment en Amérique latine. Le Salvador, par exemple, a fait du bitcoin sa seconde monnaie légale. Aujourd’hui, direction le Venezuela, avec un candidat au poste de gouverneur qui fait campagne en promouvant les crypto-monnaies et les tokens non fongibles (NFT).

José Alejandro Terán a ainsi annoncé via Instagram la création d’une bourse, baptisée Axie Infinity La Guaira, pour les citoyens qui souhaiteraient rejoindre le Centre de formation techique pour l’extraction et l’administration des actifs numériques. Ce centre proposera une formation spécialisée sur les NFT, le minage des cryptos et leur trading. Celle-ci est soutenue par la Surintendance nationale des crypto-actifs (SUNACRIP), l’Axie Infinity Academy, le groupe politique Independientes con Terán et les jeunes du Parti socialiste uni du Venezuela (JPsuv). L’objectif du candidat est conséquent : faire de ce Centre un “vivier de talents” pour les crypto-monnaies. Il vise la création de 1 000 emplois en un an.

Selon l’entreprise spécialisée dans les crypto et la blockchain Chainalysis, le Venezuela est à la septième place de son classement des pays pour l’adoption des cryptos (Global Crypto Adoption Index). Et d’après les données de SimilarWeb, le Venezuela enregistre le deuxième plus grand nombre de joueurs d’Axie Infinity, juste derrière les Philippines, mais devant les États-Unis ou l’Argentine et le Brésil. Et la raison est simple. Selon Angelica Valle, responsable de l’écosystème Celo au Mexique, les Vénézuéliens ne voient pas Axie comme un jeu mais “comme un moyen de gagner de l’argent”, un moyen de faire face à l’hyperinflation dans le pays. Ce que résume très bien Carlos Betancourt, fondateur de BKCoin Capital : “Axie permet aux Vénézuéliens de gagner de l’argent en crypto plutôt que dans leur monnaie déficiente.”

Cette situation économique très difficile fait du pays une région très intéressante pour certaines crypto-monnaies. Il est donc assez logique, finalement, que des jeux comme Axie Infinity connaissent en engouement impressionnant. Quant à savoir comment tout cela se terminera, c’est une autre histoire…