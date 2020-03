Au tour de la GDC 2020 d’être annulée à cause du Covid-19

L'épidémie du nouveau coronavirus Covid-19 n'épargne personne. De nombreuses industries sont mises à mal. Santé publique oblige, cela entraîne de nombreuses annulations d'événements. C'est désormais au tour de la Game Developers Conference d'être annulée

Après les annonces les unes après les autres des plus grands noms – Facebook, Sony, Microsoft, Amazon – de ne pas faire le déplacement pour limiter les risques face au nouveau coronavirus Covid-19, les organisateurs de la GDC 2020 ont pris la difficile décision d’annuler la tenue de l’événement. La Game Developers Conference devait avoir lieu du 16 au 20 Mars prochain. Cela étant dit, dans leur communiqué, ils précisent leur intention “d’organiser un événement GDC plus tard cet Été”.

La GDC 2020 annulée à son tour

Cette annonce intervient quelques heures seulement après que les autorités américaines ont déclaré un deuxième cas de contamination en Californie d’origine inconnue. Après le Mobile World Congress, cette semaine a déjà vu les annulations de l’événement Facebook F8 et du Salon international de l’automobile de Genève. Et il y a fort à parier que la liste continue de s’allonger dans les semaines à venir. Celles et ceux qui avaient prévu de se rendre à la GDC 2020 ont normalement reçu un email répondant à un certain nombre de questions concernant les remboursements des entrées et autres réservations d’hôtel.

par crainte du nouveau coronavirus Covid-19

Comme pour le MWC, la plupart des présentations qui auraient du être faites durant cet événement devraient avoir être faites en vidéo. Le Independant Games Festival ainsi que les Game Developers Choice Awards, quant à eux, seront diffusés sur Twitch durant la semaine à laquelle devait avoir lieu la GDC. Pour aider financièrement, dans une certaine mesure, les développeurs indépendants face à ce manque à gagner, l’IGDA s’est associée à GameDev.world pour lancer une campagne de financement incluant notamment “un pack de jeux au tarif libre, un hackathon public autour du jeu vidéo ainsi que des discussions et des sessions de questions/réponses en live traduites dans les langues les plus communes.”