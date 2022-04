Au Salvador, l’intérêt du président Bukele pour le bitcoin semble faiblir

Le président de Salvador semble mettre le bitcoin de côté, à cause des gangs qui font des ravages ou d'un manque d'intérêt pour la crypto ?.

Jusqu’à il y a peu, le compte Twitter du président du Salvador, Nayib Bukele, était rempli de messages de soutien envers le Bitcoin, ainsi que d’attaques envers celles et ceux qui osent critiquer la décision du pays de rendre le BTC légal. Mais depuis qu’il est confronté à une hausse des meurtres par les gangs le mois dernier, son attention est totalement tournée vers la réduction de la violence qui ravage cette nation d’Amérique centrale.

Le président de Salvador semble mettre le bitcoin de côté

Un “état d’exception” a même été déclaré dans le pays, avec des mesures qui, selon certains, limitent radicalement les droits des Salvadoriens. Le Président Bukele a confirmé qu’il voulait que ce régime soit étendu d’une période supplémentaire de 30 jours, ce pour mener la lutte contre les gangs MS-13 et Barrio 18.

Sur son compte Twitter, suivi par 3,8 millions de personnes, les mèmes Bitcoin et autre ont été remplacés par des photos de membres de gangs menottés. Aucun homicide n’a été signalé au Salvador ce samedi et, selon le président, plus de 16 000 “terroristes” ont été arrêtés ces 29 derniers jours. Si plusieurs sondages réalisés auprès de Salvadoriens semblent donner raison à l’approche du président face aux gangs, des organisations de protection des droits de l’homme affirment que ces lois “mettent tous les Salvadoriens à risque”, avec certains individus totalement innocents qui se retrouvent détenus sans raison. Selon les données de la Prison Policy Initiative, le Salvador a le deuxième taux d’incarcération au monde, juste derrière les États-Unis.

À cause des gangs qui font des ravages ou d’un manque d’intérêt pour la crypto ?

Le Salvador fait régulièrement parler de lui pour sa vision de la crypto-monnaie depuis qu’il a élevé le BTC au même statut que le dollar américain, mais la restriction des libertés du quotidien imposée aujourd’hui et les nombreux rapports d’arrestations arbitraires pourraient faire naître des questions pour le moins gênantes aux crypto-enthousiastes.

Nayib Bukele devait assister à la conférence Bitcoin 2022 à Miami au début du mois, mais à la veille de l’ouverture de l’événement, il annulait sa venue “à cause de circonstances imprévisibles dans [son] pays”. La semaine dernière, un ancien ministre des Finances du Salvador laissait entendre que ce relâchement vis-à-vis du Bitcoin était dû à un manque d’intérêt des investisseurs. Carlos Acevedo, ancien président de la banque centrale du pays, déclarait ainsi : “D’abord, ils ont dit en janvier, ensuite en mars, puis que la Digital Assets Law n’était pas prête, puis que les pensions étaient une priorité. Maintenant se pose la question de la sécurité ; Je pense que le gouvernement a réalisé qu’il n’y a pas suffisamment d’intérêt dans les marchés.”