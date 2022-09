Au Royaume-Uni, l’Autorité de la Concurrence voit d’un très mauvais oeil l’accord Microsoft-Activision

Au Royaume-Uni, la CMA s'inquiète du rachat d'Activision-Blizzard par Microsoft. Le géant américain a quelques jours pour convaincre l'autorité de la concurrence et il faudra davantage que des belles paroles.

L’autorité de la concurrence britannique s’inquiète du fait que le rachat de Activision Blizzard par Microsoft puisse créer un monopole sur le marché naissant du cloud gaming. La Competition and Markets Authority (CMA), qui avait démarré une enquête en juillet dernier, explique n’être pas encore rassurée par les promesses faites par la firme de Redmond pour, éventuellement, finaliser cet accord.

Au Royaume-Uni, la CMA s’inquiète du rachat d’Activision-Blizzard par Microsoft

La CMA a l’impression que, une fois Activision dans l’escarcelle du géant américain, le fabricant de la Xbox pourrait utiliser son “contrôle sur des jeux très populaires comme Call of Duty et World of Warcraft” pour “faire mal à ses concurrents” en leur empêchant l’accès à ces titres populaires. Microsoft s’est déjà engagé publiquement à ne pas mettre en place de telles exclusivités (et déclarait par ailleurs que le catalogue d’Activision Blizzard n’avait absolument pas cette vocation), mais ces déclarations n’ont pas apaisé l’autorité de la concurrence.

Le géant américain a quelques jours pour convaincre l’autorité de la concurrence

Dans un communiqué, la CMA donne encore cinq jours à Microsoft et Activision pour soumettre des propositions qui viendraient répondre à ces questions. Si les réponses ne sont pas satisfaisantes, l’autorité se verrait alors contrainte d’ouvrir une longue enquête de “Phase 2” impliquant un panel indépendant pour étudier de manière plus fine encore cet accord. Cela repousserait de beaucoup l’éventuelle finalisation de cette acquisition, laquelle ne serait possible que si les régulateurs finissent par être totalement convaincus qu’un tel rachat ne viendrait pas “affaiblir de manière substantielle la concurrence”. Il est fort possible que, quoi qu’il arrive, Microsoft ait besoin de continuer de prouver qu’il n’utilisera pas son influence grandissante pour mettre à mal leurs autres entreprises du marché en les privant de certaines licences importantes.

Et il faudra davantage que des belles paroles

Le responsable jeu vidéo de Microsoft, Phil Spencer, a déjà répondu à ce communiqué, réaffirmant le précédent engagement de ne pas retirer Call of Duty de PlayStation, par exemple. Phil Spencer citait aussi l’intérêt du cross-platform sur un jeu comme Minecraft, que Microsoft a racheté en 2014, comme preuve de bonne foi. Le PDG d’Activision, Bobby Kotick, avait quant à lui, publié une lettre ouverte aux employés, expliquant que l’entreprise “coopèrerait pleinement” avec les régulateurs, lesquels prennent des mesures “appropriées” pour s’assurer qu’il n’y a aucun risque pour la concurrence.