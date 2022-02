Au MWC 2022, Realme dévoilera le système de recharge le plus rapide du monde

realme dévoilera la technologie de recharge la plus rapide du monde au MWC 2022. Rendez-vous le 28 février pour tout savoir.

Si vous suivez l’actualité de la tech, et notamment des technologies autour de nos appareils électroniques du quotidien comme les smartphones, vous savez certainement que l’un des grands axes de recherche, aux quatre coins du monde, est celui des batteries. C’est même le nerf de la guerre, si l’on peut dire. Celui qui mettra au point la prochaine grande évolution de batteries gagnera gros, très gros. realme est l’un des principaux acteurs sur le segment. Et la marque devrait encore le montrer très bientôt.

realme dévoilera la technologie de recharge la plus rapide du monde au MWC 2022

Nous avons déjà eu droit à de nombreuses informations par le passé sur le sujet. Telle ou telle équipe, dans telle ou telle région du globe a mis au point un nouveau type de batterie, une nouvelle technique de stockage, une nouvelle solution de recharge. À l’heure actuelle, le lithium-ion est l’option la plus standard dans nos batteries, mais cette technologie a un certain nombre de défauts. Elle perd par exemple sa charge avec le temps, elle prend “facilement” feu, etc.

Nous n’avons malheureusement pas franchement vu d’avancées notables dans des produits commerciaux grand public. Il se pourrait que la prochaine évolution intéressante concerne la recharge. Une recharge vraiment rapide pourrait nous simplifier la vie au quotidien, à défaut, pour l’instant, d’avoir des batteries qui tiennent vraiment longtemps. realme pourrait avoir dans ses cartons quelque chose d’impressionnant. La marque présentera cette nouvelle technologie durant le MWC 2022 qui ouvre ses portes à la fin du mois.

Rendez-vous le 28 février pour tout savoir

À l’heure actuelle, on ne sait que très peu de choses concernant cette technologie de recharge, mais des rumeurs affirment qu’il serait possible de recharger jusqu’à 165 W. Voilà qui serait considérablement plus élevé que ce que la concurrence propose aujourd’hui. Huawei offre actuellement 120 W avec sa technologie HyperCharge. Et à cette puissance, le fabricant affirme qu’il est possible de passer un smartphone de 0 à 100 % en seulement 15 minutes. Imaginez alors la rapidité de recharge avec 165 W.

Dans tous les cas, nous devrions avoir tous les détails de cette recharge “la plus rapide du monde” durant la présentation de realme au MWC 2022. Rendez-vous dans quelques jours pour tout savoir.