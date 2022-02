Au moins quatre nouveaux Apple Mac avec puce M2 attendus en 2022

Apple lancerait pas moins de 4 nouveaux Mac avec puce M2 cette année. Mais de quelles machines s'agit-il précisément ?

La puce Apple Silicon M1 date aujourd’hui d’un peu plus d’un an. La firme de Cupertino avait lancé ses premiers Mac M1 à la fin de l’année 2020 et sorti des variantes de cette puce M1 en 2021, avec les déclinaisons M1 Pro et M1 Max. Et si les rumeurs qui circulent actuellement sont avérées, alors la marque à la pomme pourrait enchaîner avec de nouvelles machines et même puces M2 cette année.

Si l’on en croit la dernière newsletter de Mark Gurman de Bloomberg, il faut s’attendre à pas moins de quatre nouveaux Mac M2 à venir en 2022. Et s’il fallait essayer de deviner de quelles machines précisément il est question, on pourrait penser facilement à de nouvelles générations de MacBook Air et Mac mini, des appareils qui faisaient partie de la gamme originale M1. Il est donc assez logique qu’ils soient parmi les premiers à avoir le droit à la puce M2.

Nous avons déjà eu vent précédemment de rumeurs laissant entendre que la firme de Cupertino prévoirait de lancer un iMac Pro 27 pouces ainsi qu’un nouvel ordinateur Mac Pro, mais ces machines devraient être propulsées par des variantes plus puissantes encore de la puce M1. Difficile donc de savoir précisément quelles seront les deux autres machines M2 qui arriveront.

Dans tous les cas, si vous envisagez d’acquérir un nouveau Mac et que vous n’avez pas nécessairement de beaucoup de puissance, il pourrait être intéressant d’attendre l’annonce officielle de ces machines avec puce Apple Silicon M2. Ne serait-ce que pour voir quelles modifications et nouveautés la marque à la pomme a prévu pour ses machines. Dans le cas contraire, vous pouvez partir sur les versions actuelles avec puce M1, une puce qui a déjà largement démontré l’étendue de ses capacités.