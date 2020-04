Au Japon, les joueurs Nintendo Switch peuvent mixer les couleurs de leurs Joy-Con

La console Nintendo Switch fêtait récemment ses 3 ans. Avec le succès qui fut rapidement le sien et en trois ans, Big N a eu le temps de faire vivre cette console. Nouvel exemple aujourd'hui au Japon avec une personnalisation assez sympathique offerte aux joueurs.

Lorsque la Nintendo Switch fut lancée sur le marché, il n’y avait que deux options pour les Joy-Con. Les joueurs pouvaient choisir entre la version toute grise ou celle, plus colorée, rouge et bleu. Celle-ci fut plus populaire et assez rapidement, logiquement, en rupture de stock. Par la suite, Nintendo décidait d’introduire de nouvelles variantes de couleurs. Un choix toujours bienvenu pour les joueurs. Une aubaine pour les collectionneurs (moins pour les porte-monnaie).

Au Japon, Nintendo relance son outil de personnalisation des Joy-Con

Aujourd’hui, au Japon, Big N vient de réintroduire son outil de personnalisation des coloris pour les Joy-Con. La fonctionnalité en elle-même est assez basique. Il s’agit simplement de choisir la couleur du Joy-Con gauche et celle du Joy-Con droit parmi une liste prédéfinie de coloris. Nintendo avait déjà proposé cette possibilité par le passé au Pays du Soleil Levant mais celle-ci fut retirée. Elle est aujourd’hui de retour. Autrement dit, désormais, les joueurs ne sont plus limités aux seules configurations proposées par Nintendo.

Un jour en France ?

Avec cette option proposée directement à la commande au Japon, les joueurs peuvent sélectionner leur configuration préférée et recevoir leur console directement dans la bonne configuration. Ou commander uniquement la paire qui les intéresse. Jusqu’à présent, et comme d’ailleurs encore en France, il faut acheter plusieurs paires de Joy-Con, dans les différents coloris existants, pour pouvoir créer des mixes. Ou alors il faut opter pour des artifices tiers à appliquer sur les Joy-Con directement. Une solution qui ne plait évidemment pas trop aux joueurs. Difficile de savoir si cette option verra le jour en dehors du Japon et encore moins quand. Seule solution pour vous actuellement, si vous voulez un Joy-Con personnalisé, demander à quelqu’un vivant au Japon de vous les envoyer…