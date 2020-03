Au Japon, la Nintendo Switch passe devant la Wii en terme de ventes

Lorsque la Nintendo Wii U fut lancée, et avec l’échec complet qui fut le sien, nombreux furent celles et ceux qui s’inquiétaient de l’avenir de Nintendo sur le marché du jeu vidéo. Cela étant dit, avec la Switch, ce fut une tout autre histoire. La console a rapidement gagné en popularité, les critiques étaient très bonnes, les joueurs conquis. L’on se demandait même si elle pourrait faire mieux que la Wii. Résultat des opérations, aujourd’hui, c’est un énorme carton. Et elle fait effectivement mieux que la Wii, au Japon tout du moins.

La Nintendo Switch est donc en passe de battre quelques records, semble-t-il. Selo de récentes données, il semblerait que les ventes de Switch viennent tout juste de dépasser celles de Wii, sur toute sa durée de vie, au Pays du Soleil Levant. Cela n’est pour l’heure valable qu’au Japon donc, la console doit encore faire bien mieux pour surpasser les ventes mondiales de Wii mais c’est en tous les cas une étape très encourageante sur cette voie.

Toujours selon ces mêmes données, il semblerait que la Switch Lite aide grandement à maintenir les ventes de la console. En effet, il se serait vendu plus de deux fois plus de Switch Lite que de Switch “classique”. Et cela n’a rien de très surprenant dans la mesure où la Switch Lite est moins onéreuse que la Switch “classique” et qu’elle est davantage portable, donc plus intéressante pour une certaine catégorie de joueurs, les nomades. La Wii s’est vendue au total à plus de 100 millions d’unités durant toute sa commercialisation. La console Nintendo la plus vendue de tous les temps reste la Nintendo DS, avec plus de 150 millions d’unités. Étant donné la popularité de la Switch Lite, il ne serait pas surprenant de voir la Switch venir prendre la première place du podium.

Fairly notable that Nintendo were able to build up a large supply of units for AC launch week, will be interesting to see how supply holds up in the following weeks.

The Nintendo Switch has also surpassed the Wii in lifetime hardware sales (12.7m).

— Daniel Ahmad (@ZhugeEX) March 25, 2020