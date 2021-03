Au Japon, Coca-Cola lance un abonnement pour ses distributeurs

On trouve aujourd'hui des abonnements pour tout, ou presque tout. Au Japon, Coca-Cola propose un abonnement pour ses distributeurs de boissons.

Le Japon est un pays assez étrange de notre point de vue d’occidentaux. On le dit souvent et l’on en a des exemples assez fréquemment. Au Pays du Soleil Levant, Coca-Cola a décidé de lancer un service d’abonnement pour ses distributeurs. Vous avez bien lu. Voici ce que l’on sait de cet abonnement assurément pas comme les autres !

Coca-Cola va lancer un abonnement pour ses distributeurs de boissons au Japon

Tout le monde a certainement déjà vu un distributeur. Le concept est le même d’un pays à l’autre, ces machines peuvent vendre tout et n’importe quoi. Cela étant dit, les Japonais sont particulièrement friands de ce genre d’équipement. Le pays propose des distributeurs pour tout et n’importe quoi, des très classiques boissons et encas aux légumes, vêtements, téléphones et autre.

Un peu plus de 20 € par mois pour une boisson par jour

Il n’est donc pas vraiment surprenant d’apprendre que Coca-Cola a choisi le Japon pour lancer un service d’abonnement à ses distributeurs. Selon un rapport de Nikkei, les clients japonais qui consomment régulièrement ainsi leurs boissons pourront s’abonner via l’application Coke On et, moyennant 2 700 ¥ (environ 21 €) par mois, ceux-ci pourront s’offrir une cannette par jour sur l’un des 340 000 distributeurs Coca-Cola actuellement en service dans tout le pays.

Pour celles et ceux qui s’inquièteraient de la glycémie des abonnés, sachez que cet abonnement donne accès à toutes les boissons proposées par les distributeurs de la marque, et l’on retrouve notamment du thé sans sucre ou du café noir. Pas uniquement des sodas donc. Et à 21 € par mois, cela revient à 70 centimes d’euro par jour. Étant donné que le prix moyen d’une cannette de Coca-Cola au Japon est d’environ 1,10 €, l’opération est assez avantageuse.

Ce nouveau service d’abonnement Coke On Pass sera lancé dans le pays en mai avec une offre promotionnelle à seulement 1 350 ¥ (moitié prix, soit environ 10,40 €) pour tenter d’attirer un maximum de clients. Une idée intéressante, à tout le moins. Vous abonneriez-vous ?