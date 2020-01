Atari se lance dans les complexes hôteliers

En collaboration avec True North Studio et GSD Group, l'éditeur français Atari va ouvrir des hôtels dédiés aux jeux vidéo et aux couleurs de la marque.

Alors que la console Atari VCS doit arriver sur le marché américain dans le courant de l’année, la maison-mère Atari SA (propriétaire des filiales américaines Atari Inc et Atari Interactive) a conclu un accord avec les sociétés True North Studio (secteur immobilier) et GSD Group (groupe spécialisé dans l’innovation et la stratégie) pour la création de complexes hôteliers à Austin, Chicago, Denver, Las Vegas, Phoenix, Seattle, San Francisco et San José. Celui basé en Arizona sera le premier à ouvrir ses portes (printemps 2020), les autres suivront ensuite. Par ailleurs, la société Atari s’est vu remettre un acompte non remboursable de 600.000 dollars et qu’elle devrait percevoir pas moins de 5% du chiffre d’affaires des hôtels à son nom.

Atari Hotels, des hôtels et du jeu vidéo

Fred Chesnais, CEO d’Atari, ainsi que Shelly Murphy et Napoleon Smith III de GSD Group dévoilent ce qui attend les clients d’ici les prochains mois : “Les hôtels Atari comprendront des espaces communs qui prendront en compte les dernières tendances hôtelières, avec un focus sur l’univers des jeux vidéo et la marque Atari. Ils comprendront ainsi une salle de jeux en ligne de premier plan et un terrain de jeux aux couleurs d’Atari, mais également des salles de réunion, des salles adaptées pour la réalité virtuelle, des lieux pour les compétitions eSport, des espaces de co-working, une cuisine, un bar, une boulangerie, un cinéma et une salle de sport. Ils ciblent une clientèle familiale ou professionnelle pour des séjours luxueux, décontractés et originaux. Ils offriront aux joueurs de tous âges le nec plus ultra du divertissement immersif et de tous les aspects du jeu.”