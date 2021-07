Atari Gaming se prépare à faire évoluer son catalogue avec des jeux premium pour consoles et PC

Une nouvelle stratégie pour Atari Gaming a été entérinée par le conseil d’administration de l'éditeur français.

Pour se concentrer davantage sur les jeux premium pour consoles et PC, la division Atari Gaming va arrêter ou céder cinq jeux free-to-play (RCT Story, Crystal Castles, Castles & Catapults, Ninja Golf, Atari Combat : Tank Fury), se désengager de l’activité d’Atari Casino en Afrique et réduit ses investissements l’activité shows TV. Atari entend ainsi s’appuyer sur son catalogue de 200 jeux propriétaires pour constituer un solide pipeline de jeux payants sur toutes les plateformes, mais également renforcer les contenus proposés sur l’Atari VCS.

“Notre intention, dans toutes les expériences de jeu que nous proposons, est de fournir d’intenses moments de divertissement dans des jeux intuitifs et accessibles à tous. C’est l’essence même d’Atari et ce qui lie notre histoire à notre avenir. À cette fin, nous pensons que le jeu premium est plus représentatif de ce type d’expérience de jeu et de notre ADN“, a déclaré Wade J. Rosen, récemment nommé PDG d’Atari. “Malgré cette nouvelle orientation vers les jeux premium, nous restons déterminés à faire croître et à développer nos jeux free-to-play à succès actuellement sur le marché. Ces changements auront un impact sur nos résultats 2020-2021 et généreront une dépréciation de cinq millions d’euros pour l’exercice clos le 31 mars dernier. Cette réorientation donnera à Atari une opportunité unique de faire le lien entre le passé et le futur des jeux vidéo, et je suis impatient de mettre en œuvre ces changements.“