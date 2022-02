At The Cost of Time, un court-métrage en live-action pour Sifu

Hommage assumé aux plus grands films d’arts martiaux et à la culture chinoise, Sifu proposera un condensé d’action sur fond de kung-fu, d’action survoltée et de vengeance.

La nouvelle licence de Sloclap se présente comme un jeu d’action à la troisième personne qui suit les aventures d’un jeune apprenti du kung-fu en quête de vengeance, dans sa traque de ceux qui ont assassiné sa famille. Seul contre tous, personne ne peut l’aider et ses ennemis sont nombreux. Il devra compter sur sa maîtrise unique du kung-fu ainsi que sur un mystérieux pendentif pour surmonter les obstacles et préserver son héritage : “La traque de vos ennemis vous emmènera dans les recoins secrets de la ville. Des banlieues gangrénées par les gangs aux couloirs austères des tours du grand capital. En une seule journée, il vous faudra affronter d’innombrables ennemis. Et à chaque erreur, le temps sera le prix à payer. Si vous voulez survivre, vous avez intérêt à bien vous positionner et à utiliser l’environnement à bon escient. Exploitez les ressources disponibles comme des objets à lancer, armes improvisées, fenêtres, rebords… On ne donne pas cher de votre peau et vos adversaires ne vous feront aucun cadeau. Pour maîtriser l’art du kung-fu, affûtez votre corps et votre esprit. Apprenez de vos erreurs, débloquez des compétences exclusives et concentrez-vous pour dominer les techniques dévastatrices du kung-fu Pak Mei.”

Sifu s’offre un court-métrage en live-action pour sa promotion

Le studio indépendant français Sloclap s’est associé au réalisateur Christopher Clark Cowan (un des action designers de Kingsman et Shang-Chi) pour mettre en scène Sifu dans un court-métrage tourné à Los Angeles. Le personnage principal traque Fajar, l’un des assassins qui a tué son père.

Sifu sera disponible le 8 février prochain sur PS5, PS4 et PC (Epic Games Store) en version numérique et le 3 mai prochain en version physique sur les consoles PlayStation. Baptisée Vengeance Edition, elle comprendra un SteelBook exclusif, un artbook, une bande originale en dématérialisée et trois lithographies.