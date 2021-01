ASUS ZenBeam Latte L1, un projecteur LED de la taille d’une tasse à café

Les projecteurs ont beaucoup évolué ces dernières années. De très encombrants, et souvent bruyants, lourds et onéreux, ils sont devenus transportables et abordables. Nouvel exemple aujourd'hui.

Les projecteurs sont une solution très intéressante au téléviseur conventionnel. Le plus souvent utilisé en complétement dans un salon, il existe aujourd’hui des modèles “de poche”, si l’on peut dire, dont la vocation première est d’être transporté avec vous pour vous permettre d’en profiter où que vous soyez, pour peu que vous ayez une surface de projection, évidemment. Voici une nouvelle référence sur ce segment chez ASUS, le ZenBeam Latte L1.

ASUS dévoile le ZenBeam Latte L1

Les projecteurs ont un avantage par rapport aux téléviseurs, c’est qu’ils ne viennent pas nécessairement pollué votre pièce comme le fait immanquablement la dalle noire – éteinte – d’un TV conventionnel. L’appareil sait se faire discret dans la pièce et la surface de projection peut facilement être dissimulée si c’est une toile, voire être totalement invisible si l’on projette directement sur un mur. Certains projecteurs ont aussi le luxe d’être portables, vous permettant de projeter photos et vidéos où que vous soyez.

Un projecteur LED de la taille d’une tasse à café

Si vous cherchez un projecteur de ce genre, vous pourriez être intéressé(e) d’apprendre que ASUS vient de dévoiler le ZenBeam Latte L1 qui, comme son nom l’indique, est un projecteur LED portable qui fait à peu près la taille d’une tasse à café. Autrement dit, il est très facilement transportable. Il suffit de le glisser dans un sac et le tour est joué.

Le projecteur dispose aussi de haut-parleurs intégrés, des haut-parleurs signés Harman Kardon qui plus est, capables de délivre jusqu’à 10 W de puissance. ASUS affirme que son projecteur propose une luminosité maximale de 300 lumens et offrir une diagonale comprise en 40 et 120 pouces. La batterie incluse, quant à elle, offre 3 heures d’autonomie en vidéo et jusqu’à 12 heures en audio.

Pour l’heure, ASUS n’a pas communiqué les tarifs de son appareil mais ce ZenBeam Latte L1 devrait arriver sur le marché d’Amérique du nord au deuxième trimestre 2021. Espérons qu’il sera disponible d’ici peu dans nos contrées.