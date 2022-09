ASUS ROG Phone 6D Ultimate, avec un système de refroidissement toujours plus évolué

ROG Phone 6D Ultimate, pour les joueurs mobiles les plus exigeants. Un refroidissement très abouti et des performances impressionnantes.

Après avoir lancé le ROG Phone 6 Pro, certains fans attendaient une variante Ultimate. ASUS a laissé deux mois s’écouler avant de dévoiler le ROG Phone 6D Ultimate, un appareil identique au 6 Pro, mais avec un coloris “gris spatial”, une puce MediaTek Dimensity 9000+ (d’où le D dans le nom), de la RAM LPDDR5X et le nouveau signe AeroActive Portal pour une meilleure dissipation thermique.

L’AeroActive Portal est un petit port qui s’ouvre lorsque l’AeroActive Cooler 6 est attaché, pour qu’une partie de l’air froid produit par le ventilateur – à 1 000 cc par seconde – soit guidé dans un tunnel et dans le dissipateur, avec l’air chaud qui arrive depuis le haut. Le dissipateur est, lui, lié aux couches thermiques de grande taille qui recouvrent le circuit et les cellules des batteries, pour transférer la chaleur des composants vers le flux d’air. Cela permet de maintenir des performances élevées pendant longtemps, sans trop faire chauffer l’appareil.

ASUS affirme que, après 60 minutes de benchmarking Perfdog sur Genshin Impact à 60 Hz en mode air cooling, le ROG Phone 6D atteint 36,9 °C, 3,4 °C de moins que le ROG Phone 6 dans le même mode. Ceci pour dire que le AeroActive Portal semble faire une grande différence. Bien que l’AeroActive Portal ne s’enclenche que lorsque le AeroActive Cooler 6 est attaché, vous pouvez l’ouvrir temporairement via les paramètres pour le nettoyer. L’ouverture est sinon bien fermée pour préserver la résistance IPX4. Il y a aussi un système de détection des chutes pour fermer automatiquement l’ouverture, et le moteur peut normalement encaisser plus de 40 000 cycles – le système a fait ses preuves avec la Flip Camera des smartphones Zenfone -.

Un refroidissement très abouti et des performances impressionnantes

Le 6D Ultimate propose les mêmes fonctionnalités que le 6 Pro : écran AMOLED 165 Hz de 6,78 pouces, taux d’échantillonnage tactile de 720 Hz, jusqu’à 512 Go de RAM, batterie de 6 000 mAh, recharge rapide à 65 W (42 minutes), haut-parleurs stéréo frontaux Dirac, AirTriggers à ultrasons et un écran couleur ROG Vision personnalisable à l’arrière. On retrouve par ailleurs le même module caméra : objectif principal de 50 MP avec capteur Sony IMX766, capteur ultra-large de 13 MP et capteur macro de 5 MP. À l’avant, un objectif 12 MP avec capteur Sony IMX663.

Pour le processeur, ASUS crée la surprise en passant chez MediaTek avec sa puce Dimensity 9000+, laquelle fait normalement mieux sur les benchmarks que la puce Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 du ROG Phone 6. L’entreprise ajoute que si cette dernière embarque un meilleur GPU, le CPU de la puce Dimensity est 10 % plus puissant (avec la même fréquence d’horloge maximale de 3,2 GHz), ce qui est plus important pour les jeux mobiles. Le CPU est épaulé par la RAM LPDDR5X plus rapide aussi, et c’est pour cette raison qu’elle est ici limitée à 16 Go contre 18 Go.

Le ROG Phone 6D Ultimate sera disponible très bientôt en Europe, proposé à 1 399 €. Là encore, ce modèle premium est livré avec AeroActive Cooler 6. Il y a aussi le ROG Phone 6D, basiquement un ROG Phone 6 (avec un logo RGB à l’arrière), mais avec la puce MediaTek et de la RAM LPDDR5X. Comptez 949 € pour le modèle 12 Go de RAM et 256 Go de stockage.