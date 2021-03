ASUS ROG Phone 5, pensé et conçu pour les gamers

ASUS est très présent sur le marché de l'électronique dédiée au gaming avec sa gamme ROG. Parmi les appareils de cette gamme, on retrouve les ROG Phone dont voici aujourd'hui la 5e génération.

Ces dernières années, ASUS est resté plutôt actif sur le marché des smarthones gaming avec sa gamme ROG Phone. Aujourd’hui, la marque est de retour avec une toute nouvelle génération, le ASUS ROG Phone 5. Et il faut bien reconnaître que cet appareil est une véritable bête sur le papier avec une fiche technique qui peut faire pâlir nombre de fabricants.

ASUS officialise son ROG Phone 5

Commençons tout d’abord par le moins intéressant finalement. Comme attendu sur un flagship, il n’est pas surprenant de retrouver dans le ventre de cette bête une puce Qualcomm Snapdragon 888. Côté écran, on retrouve une dalle AMOLED Full HD+ de 6,78 pouces avec un taux de rafraîchissement maximum de 144 Hz et un taux d’échantillonnage à 300 Hz. Cela devrait permettre d’avoir entre les mains une dalle parmi les plus réactives du marché à ce jour. Pour le reste, on retrouve pas moins de 16 Go de RAM LPDDR5 et 256 Go de stockage UFS 3.1.

Une bête de course pour les gamers les plus exigeants

Dans la mesure où il s’agit d’un smartphone pour le gaming, ASUS a dû intégrer un système de refroidissement pour maintenir la température de l’appareil lors des sessions de jeu les plus intenses. ASUS opte ici pour sa solution GameCool 5. Celle-ci vient placer le CPU au beau milieu du châssis pour dissiper au mieux la chaleur, le tout complété par une chambre à vapeur 3D et plusieurs feuilles en graphite.

Le ASUS ROG Phone 5 est aussi équipé de triggers à ultrason AirTrigger et de capteurs tactiles à l’arrière de l’appareil, pour proposer une expérience assez similaire avec les gâchettes L2 et R2 que l’on peut retrouver sur les manettes de console. Le ROG Phone 5 dispose aussi d’un module triple capteur à l’arrière, avec un capteur principal de 64 MP, un capteur ultrawide de 13 MP et un capteur macro de 5 MP. Le tout viendra puiser dans une batterie de 6 000 mAh, compatible avec la recharge rapide HyperCharge 65 W.

Le ASUS ROG Phone 5 sera vendu au prix public de 799 € dans sa version de base et le tarif pourra grimper jusqu’à 1 299€ pour le modèle le plus haut de gamme. Les différentes versions sortiront d’ailleurs les unes après les autres à compter d’aujourd’hui et ce jusqu’au mois de mai.