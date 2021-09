ASUS lance plusieurs nouveaux ordinateurs portables avec écran OLED

ASUS dévoile de nouveaux ordinateurs portables avec écran OLED. Du haut de gamme, évidemment, mais aussi des machines plus abordables.

Si les écrans OLED sont aujourd’hui devenus très communs dans nos smartphones, la situation est bien différente en ce qui concerne les ordinateurs portables. Ceci étant dit, si vous êtes à la recherche d’u portable avec un écran OLED, vous avez de la chance, ASUS vient d’officialiser un certain nombre de nouvelles références, toutes avec un écran OLED.

Cette nouvelle gamme comprend les ProArtStudioBook 16 et StudioBook 16 Pro. Les deux machines disposent d’un écran 16 pouces OLED 4K HDR et sont clairement orientées vers les professionnels qui ont besoin d’avoir un rendu de couleurs le plus fidèle possible dans leurs diverses applications. Parmi les fonctionnalités intéressantes de ces machines, une molette intégrée pour que les utilisateurs puissent contrôler les paramètres de leur choix dans des applications comme Adobe. Ces ordinateurs portables seront vendus à 2 000 et 2 500 $ respectivement, à partir du quatrième trimestre 2021.

Du haut de gamme et des machines plus abordables

Si ces deux premières références sont au-delà de votre budget, pas de panique. ASUS pense aussi aux budgets un peu plus serrés, ou aux besoins moins élevés, en dévoilant sa gamme VivoBook. Déclinées en 14, 15 et 16 pouces, ces portables VivoBook sont, eux aussi, équipés d’une dalle OLED avec un tarif public qui démarre à 750 $.

Et ce n’est pas tout. On termine ces annonces par le ASUS ZenBook Pro Duo 15 OLED, la plus onéreuse de ces nouvelles références puisqu’elle démarrera à 2 800 $. Le prix à payer pour disposer d’u écran tactile secondaire juste au-dessus du clavier et une compatibilité avec les processeurs Intel Core i9 et autres NVIDIA RTX 3070 pour les GPU.

Les ordinateurs portables OLED ne sont pas encore très populaires, c’est tout à fait compréhensible. La faute à une technologie encore assez capricieuse, et de fait coûteuse, à produire, mais il est très intéressant de voir que ASUS commence à proposer des options sur le segment du milieu de gamme. Nul doute que cela va ouvrir le marché. Une bonne chose pour le grand public.