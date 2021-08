ASUS et Noctua travailleraient sur un GPU RTX 3070

ASUS et Noctua travailleraient ensemble sur un GPU, un GPU RTX 3070 qui ne manquerait pas de style.

Nos appareils électroniques, quels qu’ils soient, ont besoin de se rafraîchir. Pour ce faire, il existe aujourd’hui des solutions diverses, la plus répandue étant très certainement ce bon vieux ventilateur. ASUS et Noctua, fabricant incontournable sur le marché des ventilateurs, travailleraient ensemble sur un GPU.

ASUS et Noctua travailleraient ensemble sur un GPU

En ce qui concerne les solutions de refroidissement pour PC, nombreux sont les utilisateurs – soucieux des performances de leur machine, tout du moins – à opter pour un refroidissement liquide pour le CPU, mais les PC ont toujours besoin de ventilateurs pour aspirer l’air froid et expulser l’air chaud. Et dès lors qu’il est question de ventilateurs pour PC, Noctua est un grand nom. Ses ventilateurs sont connus et reconnus depuis de nombreuses années par les spécialistes comme le grand public.

Un GPU RTX 3070 qui ne manquerait pas de style

Si vous êtes fan de la marque, ou plus généralement du PC et de ses performances, vous devriez être intéressé(e) d’apprendre que ASUS et Noctua travailleraient ensemble sur un nouveau GPU. C’est tout du moins ce qui ressort d’un dossier déposé auprès de la EEC concernant un produit référencé “RTX3070-8G-NOCTUA”. Avec une telle dénomination, cela ne laisse que peu de place à l’imagination.

Ceci étant dit, ce partenariat n’est pas vraiment nouveau. Selon un article de Hwcooling, il y aurait eu des discussions au sujet de ce partenariat à la fin du mois de juillet mais ni ASUS ni Noctua n’a confirmé ou nié l’information. Il sera intéressant de voir si ce partenariat est avéré et si le GPU sera aux couleurs cultes du fabricant de ventilateurs, comme dans les rendus ci-dessus.

Quoi qu’il en soit, cette information est à prendre avec des pincettes. Si cette collaboration est bien réelle, nul doute que nous aurons des détails très bientôt.