ASUS et IKEA s’associent pour du mobilier gaming abordable

Dès lors que l'on passe de longues heures sur son ordinateur, il convient d'être bien installé. C'est le cas pour travailler ou pour jouer. Les marques spécialisées dans le gaming l'ont bien compris, proposant des fauteuils et autres bureaux complets...

ASUS est une marque d’informatique et IKEA un spécialiste de l’ameublement et de la décoration. On pourrait penser que les deux n’ont rien en commun. Ce n’est pourtant pas vraiment le cas. En effet, la division gaming de ASUS, à savoir ROG, vient d’annoncer un partenariat avec l’enseigne suédoise IKEA pour concevoir du mobilier gaming.

IKEA se lance dans le mobilier gaming avec ASUS

Voilà qui est très intéressant. Sur le papier tout du moins. Le mobilier gaming est d’ordinaire assez onéreux, et les styles proposés sont souvent très “flashy”, dira-t-on. Cela étant dit, n’espérez pas voir le fruit de cette collaboration d’ici peu. ASUS et IKEA ont annoncé que leurs nouvelles créations seront dans un premier temps commercialisées en Chine à partir du mois de février prochain. Si vous ne vivez pas dans l’Empire du Milieu, il faudra patienter jusqu’à octobre 2021, voire plus tard. Pour l’heure, nous ne savons que peu de choses de ce partenariat en termes de produits ou de design mais selon ASUS, ces différentes pièces permettront de former un “écosystème de gaming à la maison complet”.

Une nouvelle collection qui arrivera d’abord en Chine en février prochain

Selon le communiqué publié par ASUS, “les joueurs ont toujours rêvé du parfait espace de jeu qui soit à la fois fonctionnel, confortable et qui offre une immersion complète dans les jeux. Avec des années d’expérience dans les solutions de gaming innovantes pour les joueurs, ROG a une grande compréhension de la communauté des joueurs. Avec IKEA comme expert de l’ameublement d’intérieur, nous sommes convaincus que cette collaboration permettra de créer une véritable synergie qui permettra aux joueurs de créer l’espace dont ils ont toujours rêvé dans le confort de leur maison.”

Comme dit, difficile d’être surpris par cette annonce, finalement. Ces dernières années, IKEA a diversifié ses activités, notamment sur le secteur des solutions domotiques. S’attaquer aujourd’hui au mobilier gaming n’est pas très différent. L’avenir nous dira de quoi il retourne précisément. Espérons en tous les cas que les produits resteront abordables et passe-partout, comme le reste du catalogue de l’enseigne. À suivre !