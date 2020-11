Astro’s Playroom : une exclusivité PS5 qui rend hommage à l’héritage de PlayStation

La marque PlayStation sera à l'honneur avec Astro's Playroom sur PS5.

Considéré comme bien supérieur à une simple démo, Astro’s Playroom est l’expérience parfaite et indispensable pour comprendre ô combien la DualSense de la PS5 n’est pas simplement qu’une nouvelle manette pour passer le cap de la nouvelle génération, mais un accessoire révolutionnaire qui va sublimer la console de Sony avec ses différentes fonctionnalités, notamment la technologie de retour haptique qui intrigue les joueurs et la presse depuis de nombreux mois. En plus de glisser ici et là des clins d’œil et références liés à l’univers de PlayStation, la nouvelle création de Japan Studio va permettre d’explorer les entrailles du monolithe blanc, en passant par le système de refroidissement, le GPU, le CPU ou encore le fameux SSD magique de la machine.

Un trailer pour Astro’s Playroom

“Astro et son équipage vous font embarquer pour une exploration magique de la PS5. Explorez quatre mondes, chacun proposant un gameplay novateur exploitant les fonctionnalités de la manette sans fil de la nouvelle console de Sony, la DualSense.”

Conçu pour toute la famille, Astro’s Playroom sera disponible gratuitement et préchargé sur PS5 d’ici le 12 (USA, Japon, Canada, Mexico, Australie, Nouvelle-Zélande et Corée du Sud) puis le 19 novembre (France et le reste du monde).

Astro’s Playroom et ses fonctionnalités sur PS5