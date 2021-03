Astro City Mini : une reproduction fidèle de la légendaire borne arcade de Sega à l’échelle 1/6

La mini-borne Sega Astro City Mini arrive en Europe et aux USA.

Livrée avec un cable de recharge USB, un Cable HDMI (720p/480p) et un manuel d’instructions, la Sega Astro City Mini reprend rigoureusement le même design que la borne originale de 1993, dont le corps principal est reproduit en résine, avec un écran LCD (3,9 pouces, résolution 480×800, 16,7 millions de couleurs). Celle-ci tient dans la paume d’une main comme d’autres consoles miniatures.

Vous l'attendiez, la voici : アストロシティミニ, l'Astro City Mini, débarque en Europe ! 🆕 Découvrez-la sous toutes ses coutures : https://t.co/rf6dbe3L80

Pour rester dans l'ambiance, découvrez le trailer japonais de cette magnifique version mini de la borne culte ! 👇 pic.twitter.com/FlRFHY1gyW — Just For Games #JFG10YOG (@JustForGames_FR) March 23, 2021

Produite par Sega Toys de Sega Sammy Group, la console Sega Astro City Mini sera distribuée le 28 mai prochain en Europe par Just For Games et aux Etats-Unis par Limited Run Games.

Prix et accessoires de l’Astro City Mini de Sega

La sortie de la Sega Astro City Mini sera accompagnée de plusieurs accessoires comme le Sega Astro City Mini Controller et le Sega Astro City Mini Arcade Stick :

Sega Astro City Mini : 159,99 euros

Sega Astro City Mini Controller : “Une manette supplémentaire à brancher sur la console pour profiter avec un ami des jeux à deux joueurs ou simplement pour apprécier un nouveau confort de jeu lorsque la console est connectée à un grand écran” – 39,99 euros

Sega Astro City Mini Arcade Stick : “Profitez de l’authenticité d’un vrai stick arcade. Conçu pour tirer le meilleur parti de la console, et à partir de composants de la marque Sanwa Denshi, l’un des plus célèbres fabricants japonais de joysticks et de boutons utilisés sur les bornes d’arcade, il garantit une finition de très haute qualité et assure une stabilité parfaite lors des phases de jeu les plus nerveuses” – 179,99 euros

Sega Astro City Mini Arcade Stick rose (Segatoys.com Edition, limité à 1000 exemplaires) : “Cette édition reprend la seconde couleur phare de la borne d’origine” – 179,99 euros

Les jeux disponibles avec la Sega Astro City Mini