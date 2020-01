Aston Martin et Airbus dévoilent un hélicoptère très spécial

En ce qui concerne les véhicules de luxe, les voitures ne sont pas les seules à pouvoir en profiter. Les avions, par exemple, peuvent se révéler très luxueux. Les hélicoptères aussi, comme le montre ce nouveau modèle, collaboration entre Aston Martin et Airbus.

Airbus Corporate Helicopters et Aston Marton ont travaillé de concert pour imaginer et concevoir l’hélicoptère ACH130 Aston Martin Edition. L’appareil a été dévoilé en grande pompe tout récemment à Courchevel, dans les Alpes. Mais qu’a donc de ce si spécial à offrir ces hélicoptère ? Du luxe, de la technologie, du luxe et encore de la technologie. Suivez le guide.

Airbus et Aston Martin dévoile un hélicoptère de luxe

La seule mention de Aston Martin est synonyme de luxe, et de savoir-faire à nul autre pareil. Et l’on retrouve cet élément dans cet hélicoptère. Celui offre des performances de très haute volée dans un écrin faisant la part belle au style, pour les clients les plus spéciaux dans le monde entier. Le ACH130 offre se décline dans quatre designs très différents, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur, tous imaginés par Aston Martin. Et il faut reconnaître que le résultat est vraiment impressionnant.

pour les clients les plus fortunés qui veulent aussi profiter du luxe dans les airs

Outre ces choix d’intérieur, vous pouvez aussi choisir parmi divers coloris – quatre aussi pour l’heure – pour donner une certaine personnalité à votre hélicoptère. Tout comme les clients cherchent à refléter leur personnalité et leurs goûts dans leur voiture, l’hélicoptère Aston Martin offre un certain degré de personnalisation dans son extérieur et son intérieur. Pour découvrir dans le détail les différentes options proposées, direction le communiqué de presse officiel, si vous êtes intéressé(e). À noter, chaque appareil sera estampillé du logo de ce partenariat, du nom du propriétaire, du numéro et de quelques autres informations caractéristiques. Le ACH130 Aston Martin Edition sera disponible sur commande spéciale à partir du premier trimestre 2020. Le tarif de la bête n’a bien évidemment pas été communiqué mais l’on se doute que la facture soit être très salée.