Assistants connectés : à l’écoute par erreur jusqu’à 19 fois par jour

Selon une étude conduite par les universités de Northeastern aux États-Unis et de l'Imperial College de Londres, les assistants connectés ont tendance à se réveiller plusieurs fois par jour sans qu'on les ai sollicité.

Il n’est pas rare que les propriétaires d’assistants connectés les voient s’allumer par erreur ou répondre à une question que personne n’a posé. Ces incidents arrivent bien plus régulièrement qu’on pouvait le penser selon une étude des universités de Northeastern à Boston, aux États-Unis et de l’Imperial College de Londres, au Royaume-Uni. Intitulée When Speakers Are All Ears (Quand les assistants sont ouïes), elle révèle que les assistants connectés sont déclenchés entre 1,5 et 19 fois par jour — pas parce qu’ils entendent leur wake word, mais parce qu’ils interprètent mal d’autres signaux sonores, notamment la télévision ou des discussions entre plusieurs personnes. Le temps moyen d’activation est de 43 secondes, ce qui signifie que 43 secondes de vos conversations peuvent être enregistrées par les appareils. C’est en analysant de nombreuses émissions de télévision que les chercheurs sont arrivés à ces conclusions.

Des assistants à l’ouïe imparfaite

Ils ont examiné cinq appareils : le Google Home Mini première génération, l’Apple HomePod première génération, le Harman Kardon Invoke de Microsoft équipé de Cortana, plusieurs Amazon Echo Dot deuxième génération et plusieurs Amazon Echo Dot troisième génération. L’équipe de recherche savait d’ores et déjà qu’un mot comme “Seriously” pouvait allumer l’assistant d’Apple, la sonorité du mot contenant le wake word “Siri”. Mais ils ont découvert qu’elle pouvait déclencher l’écoute avec “Hey sorry” ou le plus improbable “Faith’s funeral”, tandis qu’Alexa d’Amazon se mettait au garde à vous avec “Congresswoman”, Google Home Mini avec “I don’t like the cold” et Cortana avec “Colorado”.

Des réveils fréquents, mais l’écoute n’est pas constante

Les chercheurs relèvent toutefois que ces appareils, parfois qualifiés d’espions, n’enregistrent pas constamment nos conversations : “ils se réveillent fréquemment, mais souvent à intervalles courts (à quelques exceptions près)“. Selon les conclusions de l’étude, les HomePod et Cortana s’activent le plus souvent par erreur, suivis par les Echo Dot 2ème génération, les Google Home Mini et la troisième génération d’Echo Dot. Les séries Gilmore Girls et The Office étaient responsables de la majorité des réveils spontanés, notamment car ce sont celles qui contiennent le plus de dialogues.