Assetto Corsa déboule sur iOS

La version portable de la simulation de course officielle du GT World Challenge est développée par Digital Tales qui s'appuie sur les années de savoir-faire de Kunos Simulazioni.

Avec 59 voitures de course officielles et neuf circuits différents (chacun met au défi les coureurs automobiles les plus chevronnés qui devront composer avec des conditions météorologiques diverses et variées, dont la pluie), Assetto Corsa Mobile propose de simuler les sensations d’un véritable cockpit de pilote avec un soin particulier aux commandes comme le pavé tactile et l’assistance à l’accélération. Les joueurs pourront choisir entre les modes Entraînement pour appréhender les ficelles du métier, Course Classique pour tester ses compétences, Time Attack pour réaliser le meilleur temps d’un tour, Endurance pour améliorer sa régularité, Overtake pour apprendre à contourner ses adversaires et Vitesse pour viser la vitesse pure lors d’une course.

Un trailer pour Assetto Corsa Mobile

Assetto Corsa Mobile est disponible au prix de 4,99 euros sur iPhone et iPad. Pour célébrer le lancement, l’éditeur 505 Games s’est associé à des marques prestigieuses telles Lamborghini, Ferrari et Maserati afin de garantir aux joueurs une expérience de course intense et immersive dans les meilleurs véhicules de course.