Assetto Corsa Competizione est officiellement disponible sur consoles

Kunos Simulazioni amène Assetto Corsa Competizione sur PS4 et Xbox One après plusieurs mois d'attente.

La simulation de course à grande vitesse de Kunos Simulazioni débarque enfin sur les consoles de Sony et Microsoft et ce n’est que le début. Le studio italien a préparé un plan complet de développement pour Assetto Corsa Competizione avec le DLC GT4 Pack (dix nouvelles voitures GT4) qui sera disponible en juillet prochain sur PC et cet automne sur PS4 et Xbox One, et le DLC British Pack (trois nouveaux circuits emblématiques) qui sera disponible cet hiver sur PS4, Xbox One et PC. En plus de ces futurs contenus, les joueurs consoles peuvent dès maintenant avoir accès au DLC Intercontinental GT Pack si une précommande a été effectuée ou si une version numérique a été téléchargée sur le PlayStation Store avant le 7 juillet prochain.

Dans le cas contraire, il faudra attendre le 23 juillet pour avoir la compétition Intercontinental GT Challenge Powered byPirelli, le circuit du Grand Prix de Kyalami (Afrique du Sud), le circuit de Suzuka (Japon), le circuit Weathertech Raceway Laguna Seca (États-Unis), le circuit Mount Panorama (Nouvelle-Galles du Sud, Australie), plus de 45 modèles de voitures, 30 nouvelles équipes, 50 nouveaux pilotes et de nouveaux modes en lien avec le championnat mondial de voitures de sport.

Le trailer de lancement pour Assetto Corsa Competizione sur PS4 et Xbox One

505 Games et Kunos Simulazioni annoncent que le jeu officiel qui propose de participer au GT World Challenge sera compatible avec de nombreuses configurations : “Assetto Corsa Competizione est adapté aux consoles de jeu standard et aux simulateurs de course plus professionnels et immersifs. Nous nous sommes associés avec la société Fanatec, leader mondial dans le domaine des accessoires de simulation de course (manettes, volants, pédales, cockpits et accessoires de connectivité) sur la plupart des consoles de jeu et des PC actuels.”