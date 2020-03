Assetto Corsa Competizione arrivera durant l’été sur PS4 et Xbox One

La simulation de course du studio italien Kunos Simulazioni prépare enfin son arrivée sur les consoles de Sony et Microsoft.

Disponible depuis plus d’un an sur la plateforme Steam (accès anticipé en septembre 2018, fin de l’accès anticipé en mai 2019), Assetto Corsa Competizione va prochainement avoir le droit à des portages sur PS4 et Xbox One. En effet, dès le 23 juin prochain, les consoleux vont pouvoir expérimenter l’atmosphère réelle du FIA GT3 European Championship, incluant les pilotes, les équipes, les voitures et circuits officiels, reproduits dans le jeu avec le plus haut niveau de précision (conditions météorologiques photoréalistes et une animation en motion capture de haut niveau, nouveaux standards en termes de réalisme et d’immersion de conduite).

A noter que les joueurs qui précommanderont Assetto Corsa Competizione sur PS4 et Xbox One auront accès gratuitement au DLC Intercontinental GT Pack récemment sorti. Ce DLC enrichit l’expérience d’Assetto Corsa Competizione avec la compétition officielle de l’Intercontinental GT Challenge Powered by Pirelli.

Les versions d’Assetto Corsa Competizione arrivent bientôt, un trailer d’annonce

“Competizione est la représentation la plus aboutie de la marque Assetto Corsa,visant à être reconnue comme synonyme de réalisme“, explique Marco Massarutto, cofondateur et executive and licensing manager de Kunos Simulazioni. “Les joueurs consoles ont montré leur grande estime de notre approche des simulations de course, nous sommes donc certains qu’ils apprécieront nos efforts pour apporter également à leurs plateformes préférées l’expérience, la précision et la profondeur qu’Assetto Corsa Competizione.”