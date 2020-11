Assassin’s Creed Valhalla, Watch Dogs Legion : des soucis avec les sauvegardes cloud

La sauvegarde est un élément très important des jeux vidéo, a fortiori sur un jeu vidéo qui offre une durée de vie très conséquente. Aujourd'hui, certains jeux permettent d'utiliser le cloud pour gérer cette sauvegarde...

Outre les éventuels soucis de respect de la vie privée inhérents au fait de déposer des fichiers quelconques dans le cloud, le stockage en ligne et la synchronisation sont des outils très impressionnants. En effet, ceux-ci permettent d’accéder au contenu où que vous soyez, depuis n’importe quel appareil (ou presque), quand vous le désirez. Et d’ordinaire, les sociétés investissent dans du matériel robuste avec un support opérationnel 24/7 pour offrir un service continu. Mais des soucis peuvent toujours survenir.

Des soucis avec les sauvegardes cloud chez Ubisoft

Peu importe les contre-mesures mises en place, une panne peut toujours arriver. Un problème technique, un gros bug logiciel et vous laissez en rade tout ou partie de vos utilisateurs. C’est ce qui arrive, semble-t-il, à un certain nombre de joueurs qui utilisent les sauvegardes cloud de Ubisoft. Il y aurait apparemment un problème touchant les deux récents titres que sont Assassin’s Creed Valhalla et Watch Dogs Legion. Les joueurs rapportent en effet ne pas pouvoir accéder à leurs sauvegardes cloud et voir apparaître des messages disant que les données sont corrompues, rendant de fait lesdites sauvegardes inutilisables.

Assassin’s Creed Valhalla et Watch Dogs Legion sont impactés

Voilà un souci pour le moins fâcheux dans la mesure où certains joueurs ont déjà accumulé de nombreuses heures de jeu. C’est toujours très frustrant de se voir forcé de tout recommencer depuis le début. S’il semble effectivement y avoir là un gros souci pour les sauvegardes cloud chez Ubisoft, certains jugent le problème bien moindre. Le studio, quant à lui, ne s’est pas encore exprimé sur le sujet. Nous ne saurons probablement pas de quoi il retourne précisément avant qu’un communiqué officiel ne soit publié.

À l’heure actuelle, nul ne sait vraiment combien de joueurs sont impactés par ce bug ni si le studio travaille à corriger le problème. Et d’ici là, les joueurs n’ont d’autre solution que d’attendre un correctif. Patience, patience !